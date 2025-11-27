El papa León XIV arribó a Ankara en su primer viaje internacional

El papa León XIV llegó a Ankara en el primer viaje internacional de su pontificado.

El papa León XIV inició este jueves su recorrido fuera del Vaticano con una escala en Turquía , el primer destino de una gira que también lo llevará al Líbano . El periplo se desarrolla en un contexto regional atravesado por disputas políticas , episodios de violencia y esfuerzos diplomáticos para recuperar cierta estabilidad en Medio Oriente.

La aeronave de Ita Airways partió del aeropuerto de Fiumicino a las 7.58 y llegó a Ankara a las 12.30, trasladando al pontífice junto a una delegación de unos 70 comunicadores acreditados para cubrir el viaje.

Con este recorrido —que finalizará el 2 de diciembre —, León XIV retoma los destinos que su antecesor, el papa Francisco , había dejado pendientes y empieza a mostrar, de manera más visible, la identidad que pretende darle a su gestión al frente de la Iglesia.

Durante el vuelo, el pontífice llevó consigo una estampa de la Virgen del Buen Consejo de Genazzano , devoción ligada a la orden agustina y a la que él mismo acudió en una de sus primeras salidas del Vaticano. Francisco, en cambio, solía viajar acompañado por la imagen de la Virgen de la Bonaria .

Apenas abandonó la aeronave, León XIV fue recibido con un despliegue castrense y saludado de manera oficial por el ministro turco de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy.

León XIV fue recibido con honores militares y saludado oficialmente por el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy.

Ceremonias oficiales y una agenda marcada por la seguridad

Luego de ese acto formal, el Pontífice se trasladó al Mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, creador de la Turquía moderna, donde realizó un tributo en una instancia reservada. Para esta actividad se implementó un fuerte operativo de seguridad que incluyó el cierre de varias arterias y controles más estrictos en distintos puntos de la ciudad.

Más avanzado el día, el Papa asistió a un acto protocolar en la sede presidencial antes de mantener un encuentro con el jefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, con quien se prevé que analice la situación en Oriente Medio y las gestiones diplomáticas orientadas a un posible alto el fuego en Ucrania.

A lo largo del día, León XIV tiene previsto reunirse con funcionarios del país, representantes de organizaciones sociales y diplomáticos acreditados, ocasión en la que presentará la primera intervención pública de su gira.

Una vez concluida su agenda en Ankara, el líder de la Iglesia católica partirá en avión rumbo a Estambul para seguir con las actividades programadas.

Un viaje centrado en la memoria histórica y el diálogo interreligioso

El eje principal del desplazamiento es la conmemoración en Iznik —la antigua Nicea— del 1.700º aniversario del Primer Concilio, un hito decisivo en la historia del cristianismo. En el conjunto del viaje, León XIV pronunciará nueve alocuciones, ofrecerá cinco saludos protocolares y celebrará dos homilías, empleando inglés en los actos formales y francés durante los ritos religiosos.

El Sumo Pontífice comenzó en Turquía una gira que incluirá el Líbano.

De acuerdo con lo detallado por Matteo Bruni, responsable de la comunicación vaticana, el viaje del pontífice pretende impulsar la cooperación y el entendimiento entre las distintas ramas del cristianismo, acercarse a grupos católicos que arrastran una larga trayectoria histórica y atraviesan contextos frágiles, y emitir un mensaje contundente en favor de la concordia, uno de los ejes que el Papa ha subrayado una y otra vez durante los primeros meses de su mandato espiritual.