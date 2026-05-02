Emiratos Árabes Unidos restableció el tráfico aéreo y levantó las restricciones que habían sido aplicadas por la tensión militar en la región. La medida impacta especialmente en ciudades como Dubái y Abu Dabi, dos puntos estratégicos para el turismo, las conexiones internacionales y la actividad aeroportuaria.

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Emiratos Árabes Unidos volvió a operar con normalidad su tráfico aéreo luego de las restricciones impuestas en medio del conflicto regional vinculado a Irán. El país emiratí había sido uno de los más afectados por la tensión militar , principalmente por el peso que tienen sus aeropuertos en la conectividad internacional.

Dubái y Abu Dabi son dos de los principales centros de conexión aérea del mundo, por lo que cualquier interrupción en sus operaciones tiene impacto directo en vuelos comerciales, turismo, traslados internacionales y logística.

La decisión de levantar las restricciones llega en un contexto de disminución de las hostilidades activas en la región , aunque la situación diplomática continúa bajo seguimiento por parte de distintos gobiernos y organismos internacionales.

Emiratos Árabes Unidos reabrió su tráfico aéreo tras el conflicto regional Emiratos Árabes Unidos reabrió su tráfico aéreo tras el conflicto regional

La tensión entre Estados Unidos e Irán

El escenario regional también estuvo marcado por la postura de Estados Unidos. Donald Trump declaró “terminadas” las hostilidades con Irán mediante una carta enviada al Congreso, al cumplirse el plazo establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.

De acuerdo con la información difundida, el mandatario estadounidense sostuvo que su país no abandonará las negociaciones con Irán hasta alcanzar un acuerdo definitivo. La intención, según expresó, es evitar una salida prematura que obligue a retomar el proceso en pocos años.

En paralelo, desde Irán, el líder supremo Mojtaba Khamenei llamó a la población a afrontar una “batalla económica” y a resistir la presión de sus adversarios, en referencia a Estados Unidos e Israel. Ese mensaje se dio en medio de sanciones y medidas de presión sobre entidades financieras vinculadas al país persa.

Impacto en vuelos y operaciones internacionales

El restablecimiento del tráfico aéreo en Emiratos representa una señal de alivio para el movimiento de pasajeros y para las compañías que operan en la región. Durante los momentos de mayor tensión, las restricciones obligaron a modificar rutas, reprogramar vuelos y reforzar controles de seguridad.

Estados Unidos también reportó la redirección de buques tras imponer un bloqueo naval a Irán, mientras continuaban las negociaciones de paz. Aunque las hostilidades activas disminuyeron, unidades militares estadounidenses permanecen desplegadas en la zona como parte del esquema de control regional.

En ese marco, la reapertura aérea de Emiratos resulta clave para recuperar la normalidad en uno de los corredores más importantes del mundo. El país tiene una fuerte dependencia del turismo, la conectividad y los servicios aeroportuarios, por lo que la estabilidad del sector es central para su economía.

Preocupación por Narges Mohammadi

En medio del conflicto y la presión internacional sobre Irán, también creció la preocupación por el estado de salud de Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz, quien permanece internada en estado crítico tras una huelga de hambre.

Su familia pidió el traslado urgente a Teherán para que pueda recibir atención médica especializada. La activista, detenida por su defensa de los derechos de las mujeres y su participación en protestas contra el código de vestimenta impuesto en Irán, sufrió desmayos y una crisis cardíaca durante su encarcelamiento.

Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz, permanece internada en estado crítico tras una huelga de hambre. Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz, permanece internada en estado crítico tras una huelga de hambre.

Organismos internacionales y allegados reclamaron medidas urgentes ante el deterioro de su salud, mientras continúa la presión sobre las autoridades iraníes.