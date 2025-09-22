Estados Unidos promete "hacer lo necesario" para apoyar a la Argentina

Estados Unidos envió una señal política y económica de gran relevancia hacia la Argentina . El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que su país está dispuesto a “hacer lo necesario” para respaldar al Gobierno de Javier Milei frente a la tensión cambiaria y la caída de reservas del Banco Central.

Política internacional. El secretario del Tesoro de EE.UU dijo que va a "hacer lo necesario para apoyar a Argentina"

“Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, expresó Bessent, en alusión a mecanismos como líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. El funcionario de la administración de Donald Trump subrayó además que “oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande”.

El secretario norteamericano destacó el rol de Argentina como socio regional y su “importancia sistémica” para América Latina. También respaldó las medidas económicas del Gobierno de Milei: “El Departamento del Tesoro está preparado para hacer lo necesario dentro de su mandato para acompañar a la Argentina”.

El presidente Javier Milei agradeció públicamente el respaldo de Washington. “Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York”, escribió en sus redes sociales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también celebró el anuncio: “¡Gracias secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”.

Reunión en Nueva York

El Tesoro confirmó que mañana se llevará a cabo un encuentro en Nueva York entre Bessent, el presidente de Estados Unidos y Milei. La cita buscará definir los próximos pasos en materia de cooperación financiera y comercial, en un contexto donde Argentina necesita reforzar sus reservas y estabilizar el mercado cambiario.