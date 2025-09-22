lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 10:42
Economía.

Estados Unidos promete "hacer lo necesario" para apoyar a la Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos aseguró que Washington analiza alternativas para respaldar al Gobierno de Javier Milei. Mañana habrá una reunión clave.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Donald Trump y Javier Milei.

Donald Trump y Javier Milei.

“Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”, aseguraron desde el Tesoro de EEUU.
Política internacional.

El secretario del Tesoro de EE.UU dijo que va a "hacer lo necesario para apoyar a Argentina"
ciberataque masivo paraliza vuelos en europa: caos aereo en berlin, bruselas y londres
Retrasos.

Ciberataque masivo paraliza vuelos en Europa: caos aéreo en Berlín, Bruselas y Londres

Scott Bessent
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Confianza en las reformas

El secretario norteamericano destacó el rol de Argentina como socio regional y su “importancia sistémica” para América Latina. También respaldó las medidas económicas del Gobierno de Milei: “El Departamento del Tesoro está preparado para hacer lo necesario dentro de su mandato para acompañar a la Argentina”.

El presidente Javier Milei agradeció públicamente el respaldo de Washington. “Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York”, escribió en sus redes sociales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también celebró el anuncio: “¡Gracias secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”.

Reunión en Nueva York

El Tesoro confirmó que mañana se llevará a cabo un encuentro en Nueva York entre Bessent, el presidente de Estados Unidos y Milei. La cita buscará definir los próximos pasos en materia de cooperación financiera y comercial, en un contexto donde Argentina necesita reforzar sus reservas y estabilizar el mercado cambiario.

