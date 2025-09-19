viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 08:09
Mundo.

Récord Guinness: arrastró un auto envuelto en llamas y sorprendió a todos

Josef Tödtling cruzó una calle en Viena envuelto en llamas, logrando un récord y generando asombro y advertencias sobre los riesgos de estas acrobacias.

Redacción de TodoJujuy
El austríaco Josef Tödtling es famoso por sus hazañas extremas.

El austriaco Josef Tödtling llevó la resistencia humana al extremo al lograr un impactante récord mundial: arrastrar un auto durante 100 metros mientras su cuerpo estaba completamente envuelto en llamas. El hito, avalado por Guinness World Records, se realizó en Viena, donde Tödtling completó la hazaña en 56,42 segundos.

De esta forma, este hombre consolidó su reputación como uno de los expertos en acrobacias más temerarios del mundo. En el desafío, avanzó por una calle arrastrando un vehículo con un conductor a bordo, mientras el fuego lo cubría de pies a cabeza.

Arrastró un auto 100 metros envuelto en llamas y dejó a todos sin aliento.

La escena fue registrada en video por Guinness, mostrando además a un miembro de su equipo caminando junto a él con un extintor, preparado para actuar en caso de emergencia.

Al llegar a la línea de meta, Tödtling se dejó caer al suelo y, junto a dos colaboradores, apagó las llamas de inmediato siguiendo un estricto protocolo de seguridad, lo que permitió concluir la acrobacia sin sufrir daños graves. Guinness World Records destacó el altísimo riesgo de este tipo de hazañas, conocidas como “quemadura corporal total”.

La organización remarcó que estos desafíos solo deben ejecutarse bajo supervisión profesional y con formación especializada, ya que incluso los expertos más entrenados enfrentan peligros mortales. La advertencia es clara: intentar replicar estas maniobras sin preparación ni equipo adecuado puede ser fatal.

El austríaco completó 100 metros envuelto en fuego, bajo estrictos protocolos de seguridad.

Conocido en el mundo de los desafíos extremos como Burning Joe, Tödtling se ha consolidado como una referencia en el ámbito de los récords de alto riesgo. Su carrera como experto en acrobacias lo ha llevado a protagonizar múltiples hazañas que involucran fuego, posicionándolo como una figura sobresaliente en el entretenimiento extremo. La combinación de experiencia, disciplina y concentración ha sido fundamental para enfrentar pruebas que demandan resistencia física y un control total ante situaciones peligrosas.

Los momentos destacados de Tödtling incluyen logros notables:

  • En 2013, Tödtling logró sostener el fuego sobre su cuerpo sin respiración durante cinco minutos y 41 segundos, estableciendo así la marca más prolongada de una quemadura corporal total.
  • Dos años después, en 2015, batió otro récord al ser arrastrado por un vehículo en llamas a lo largo de 582 metros (equivalente a 1.909 pies y 5 pulgadas), consolidando su lugar entre los especialistas en hazañas extremas.
  • En 2022, Tödtling sustituyó el auto por una bicicleta y, participando en el programa italiano Lo Show dei Record, recorrió 200 metros en 49,55 segundos, manteniéndose completamente envuelto en llamas.
  • Al año siguiente, en 2023, completó un trayecto de 61,45 metros (aproximadamente 201,60 pies) colgado de una tirolesa, logrando un nuevo récord en esta modalidad de alto riesgo.

El reconocimiento internacional y la fama de Tödtling han crecido al ritmo de sus logros. Su nombre ya es sinónimo de acrobacias extremas con fuego, y el apodo “Burning Joe” se ha incorporado de manera inseparable a su leyenda.

