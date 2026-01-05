Este lunes se realiza la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este lunes una reunión de emergencia para abordar la reciente operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela, que provocó la captura del presidente Nicolás Maduro y a la que varios países califican como una grave violación del derecho internacional.

La convocatoria fue impulsada por Colombia y respaldada por Rusia y China , países que exigieron un debate urgente sobre las implicancias políticas y de seguridad de las acciones estadounidenses. La presidencia rotatoria del Consejo, a cargo de Somalia este mes, formalizó la sesión extraordinaria para el lunes por la mañana .

Este lunes se reune el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Durante la reunión, los representantes de los 15 estados que integran el órgano principal de seguridad mundial evaluarán el impacto de los bombardeos y del operativo que derivó en la detención y traslado de Maduro a Estados Unidos , así como las posibles consecuencias para la estabilidad regional y el respeto a la soberanía de los Estados.

image António Guterres, secretario general de la ONU

Reacción de Naciones Unidas

Desde Caracas, el gobierno venezolano había solicitado previamente esta convocatoria, denunciando lo que calificó de “agresión” y pidiendo al organismo una condena internacional. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido que la intervención podría constituir un precedente peligroso, subrayando la importancia de respetar las normas del derecho internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ONU_es/status/2007474160256110788&partner=&hide_thread=false El Secretario General @antonioguterres expresó profunda alarma por la escalada en Venezuela, que culminó hoy con una acción militar de Estados Unidos.



Le preocupa que no se haya respetado el derecho internacional.



Hace un llamado a todos los actores en Venezuela a entablar un… https://t.co/btRZVPs2zc — Naciones Unidas (@ONU_es) January 3, 2026

La reunión se realizará en la sede del organismo en Nueva York y será observada de cerca por gobiernos y organizaciones de todo el mundo, que siguen con atención los acontecimientos en la región y las posibles implicancias diplomáticas de este conflicto.

image El Consejo de Seguridad de la ONU analizará la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

Trump anuncia que dirigirá Venezuela hasta lograr una transición segura

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado en conferencia de prensa que dirigirá Venezuela “hasta el momento en que se pueda hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, aunque no precisó cómo planea administrar el país durante ese proceso.

Además, consideró que "sería muy difícil" para la principal líder opositora venezolana María Corina Machado, presidir la nación sudamericana tras la captura por parte de Washington del presidente Nicolás Maduro, al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario", explicó Trump sobre Machado.