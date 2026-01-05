Este lunes se realiza la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU

La convocatoria fue impulsada por Colombia y respaldada por Rusia y China, países que exigieron un debate urgente sobre las implicancias políticas y de seguridad de las acciones estadounidenses. La presidencia rotatoria del Consejo, a cargo de Somalia este mes, formalizó la sesión extraordinaria para el lunes por la mañana.
Durante la reunión, los representantes de los 15 estados que integran el órgano principal de seguridad mundial evaluarán el impacto de los bombardeos y del operativo que derivó en la detención y traslado de Maduro a Estados Unidos, así como las posibles consecuencias para la estabilidad regional y el respeto a la soberanía de los Estados.
La reunión se realizará en la sede del organismo en Nueva York y será observada de cerca por gobiernos y organizaciones de todo el mundo, que siguen con atención los acontecimientos en la región y las posibles implicancias diplomáticas de este conflicto.
Trump anuncia que dirigirá Venezuela hasta lograr una transición segura
Además, consideró que "sería muy difícil" para la principal líder opositora venezolana María Corina Machado, presidir la nación sudamericana tras la captura por parte de Washington del presidente Nicolás Maduro, al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".
"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario", explicó Trump sobre Machado.