5 de enero de 2026 - 07:04
Venezuela.

Este lunes se realiza la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó una reunión de urgencia para este lunes con el objetivo de analizar la operación militar de Estados Unidos en Venezuela

Por  Verónica Pereyra
La ONU se reune de urgencia
image
Este lunes se reune el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Este lunes se reune el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

La convocatoria fue impulsada por Colombia y respaldada por Rusia y China, países que exigieron un debate urgente sobre las implicancias políticas y de seguridad de las acciones estadounidenses. La presidencia rotatoria del Consejo, a cargo de Somalia este mes, formalizó la sesión extraordinaria para el lunes por la mañana.

Durante la reunión, los representantes de los 15 estados que integran el órgano principal de seguridad mundial evaluarán el impacto de los bombardeos y del operativo que derivó en la detención y traslado de Maduro a Estados Unidos, así como las posibles consecuencias para la estabilidad regional y el respeto a la soberanía de los Estados.

image
António Guterres, secretario general de la ONU

António Guterres, secretario general de la ONU

Reacción de Naciones Unidas

Desde Caracas, el gobierno venezolano había solicitado previamente esta convocatoria, denunciando lo que calificó de “agresión” y pidiendo al organismo una condena internacional. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido que la intervención podría constituir un precedente peligroso, subrayando la importancia de respetar las normas del derecho internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ONU_es/status/2007474160256110788&partner=&hide_thread=false

La reunión se realizará en la sede del organismo en Nueva York y será observada de cerca por gobiernos y organizaciones de todo el mundo, que siguen con atención los acontecimientos en la región y las posibles implicancias diplomáticas de este conflicto.

image
El Consejo de Seguridad de la ONU analizará la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

El Consejo de Seguridad de la ONU analizará la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

Trump anuncia que dirigirá Venezuela hasta lograr una transición segura

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado en conferencia de prensa que dirigirá Venezuela “hasta el momento en que se pueda hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, aunque no precisó cómo planea administrar el país durante ese proceso.

Además, consideró que "sería muy difícil" para la principal líder opositora venezolana María Corina Machado, presidir la nación sudamericana tras la captura por parte de Washington del presidente Nicolás Maduro, al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario", explicó Trump sobre Machado.

