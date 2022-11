Francisco aseguró que en Ucrania "la paz es posible"

El Papa, que intervino en más de 100 oportunidades, solicitando la paz desde el comienzo del conflicto, decidió meterse personalmente con Rusia y Ucrania para simplificar el intercambio de prisioneros entre las partes luego de ser contactado por representantes del país invadido, de acuerdo a lo que el propio pontífice admitió a mitad de septiembre.

Ante este contexto de conflicto, el papa Francisco dijo que el Vaticano "está continuamente atento a cómo se desarrolla la situación". "Como dije al regresar de Bahréin, la Secretaría de Estado trabaja, y trabaja bien, todos los días", resaltó, al destacar la defensa que hizo a principios de noviembre de la labor diplomática de su "número dos", Parolin.

En ese escenario, ahondó el Papa, el Vaticano "está evaluando cualquier hipótesis y dando valor a todo evento que pueda llevar hacia un verdadero cese del fuego y a negociaciones reales".

image.png

Francisco sostuvo que es posible llegar a un alto el fuego, aunque admitió que "se necesita que todos se esfuercen para desmilitarizar los corazones, comenzando por el propio".

"Sí, tengo esperanza. No nos rindamos, la paz es posible. Todos debemos ser pacifistas. Querer la paz, no solo una tregua que quizás sirve solo para rearmarse", reclamó el Pontífice. Para el Papa, "la verdadera paz, que es fruto del diálogo, no se obtiene con las armas, porque no vencen el odio y la sed de dominación, que así volverán".

image.png

Sin una paz de verdad, siguiendo lo planteado por el Pontífice, esos conflictos "quizás de otra forma, pero volverán a emerger". A nivel mundial, Francisco volvió a manifestar su repudio al conflicto bélico y planteó que "el ansia de poder y el comercio de armas" generan los conflictos armados.