Jóvenes argentinas compraron una franquicia y las estafaron

Candela y Luciana , dos jóvenes procedentes de Argentina , se trasladaron a España en el año 2022 y, a pesar de las múltiples dudas e inseguridades, tomaron la decisión de invertir sus ahorros en un proyecto futuro, estableciendo una franquicia cuya naturaleza en el ámbito gastronómico se reservaron para sí. No obstante, los resultados no fueron los esperados. “¿Abrimos y nos fue mal? Sí”, expresó Luciana en el inicio del video.

Con el propósito de situar a sus seguidores en el contexto, las jóvenes relataron que al llegar a España se enteraron de que una reconocida cadena gastronómica argentina buscaba expandirse en el viejo continente, y al considerar su éxito en su país natal, supusieron que tendrían una experiencia similar en España. No obstante, lamentablemente , las cosas no resultaron como esperaban.

A pesar de todas las promesas de "apoyo" que les habían asegurado desde la dirección de la franquicia, cuando llegó el momento de poner en marcha el proyecto, "desaparecieron", según mencionaron las chicas en su publicación. “Si te he visto, no me acuerdo”, sentenciaron.

Asimismo, señalaron que la idea las había entusiasmado enormemente, ya que creían que si lograban establecerse en el continente europeo, el negocio podría expandirse de forma vertiginosa: “No pasó, nada de eso pasó”, advirtieron.

“Nosotras firmamos en contrato en octubre de 2022, antes de eso era todo color de rosa. Que nos iba a ayudar y cuando firmamos el contrato ‘si te he visto no me acuerdo’”, resaltaron entre risas las jóvenes.

En un segundo vídeo, detallaron algunos aspectos del caso y expresaron su pesar: "Cuando uno realiza una inversión, no espera que las cosas salgan mal, sino que confía en que funcionarán. Ese fue el principal motivo por el cual decidimos invertir", resaltaron la fe que depositaron en el proyecto y lo decepcionadas que se sintieron al tener que dar marcha atrás.

Aunque el negocio no resultó como esperaban las jóvenes, "no hay mal que por bien no venga", y subrayaron que a raíz de ese revés pudieron reinventarse en el mundo de la gastronomía y establecer su propia marca llamada "Los Valcas".