La empresa estatal de petróleo de Venezuela negocia con EEUU para concretar la venta

PDVSA describió las conversaciones como una transacción estrictamente comercial, basada en criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes. El comunicado, difundido en redes sociales, busca definir condiciones para el envío de crudo venezolano al mercado estadounidense tras años de restricciones.
Control estadounidense de ingresos y exportaciones
El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, precisó que Washington gestionará directamente la salida de crudo venezolano al mercado internacional, depositando los ingresos en cuentas controladas por el Gobierno estadounidense. Estas medidas buscan reactivar las exportaciones petroleras venezolanas hacia EE.UU. tras años de restricciones, en un momento clave para la economía dependiente del crudo en el país caribeño.
Trump se reúne con petroleras de EEUU para negociar con Venezuela
El presidente de Estados Unidos se reunirá con los jefes de petroleras estadounidenses para discutir el acceso a los recursos de Venezuela. El encuentro será el viernes y buscará explorar nuevas oportunidades de negocio para las empresas estadounidenses en el país caribeño.