La historia de una joven que se hizo meme: la pesadilla que vivió, en primera persona

Lo que empezó como una broma privada entre conocidos, rápidamente se transformó en un fenómeno que recorrió el mundo. El cambio sucedió de forma vertiginosa . A pesar de haber subido el video sin grandes expectativas, fue Reddit el espacio que multiplicó su alcance. “Recuerdo despertarme, ir a la sala y ver a mis compañeros de piso ya despiertos con sus computadoras, y me dijeron: ‘Eres un meme’ ”, contó Morris en una entrevista con la revista PEOPLE .

Aunque la grabación surgió como un chiste sin mayores pretensiones , no tardó en atraer una enorme cantidad de reproducciones . “En los primeros días superó las 250 mil vistas , lo cual en ese entonces era un número considerable para un video recién subido”, comentó.

La imagen viral de Laina Morris sumó cientos de miles de reproducciones en pocos días.

Al mismo tiempo, su hermano la impulsó a obtener ingresos a partir de ese material. Si bien al principio vaciló por miedo a ser eliminada del certamen, finalmente decidió capitalizar la atención inesperada, dando así los primeros pasos en su trayectoria como generadora de contenidos en plataformas digitales.

Con apenas veinte años, Morris se encontraba tomando una pausa en sus estudios universitarios relacionados con la docencia. Había contemplado la posibilidad de ser profesora, inspirada por el ejemplo de sus padres, aunque dentro de ella latía un interés no del todo desarrollado por el mundo del humor, la creación de contenido y el arte de contar historias.

Laina Morris en la actualidad.

La explosión viral abrió para ella un inesperado camino laboral. Su cuenta en YouTube superó los 1,23 millones de seguidores, gracias a distintas reinterpretaciones del personaje que surgió sin planearlo. Videos humorísticos como la parodia de Call Me Maybe o Novia excesivamente apegada lograron acumulaciones millonarias de visualizaciones. Asistió a eventos como VidCon y Playlist Live, y hasta el mismo Justin Bieber homenajeó su creación al imitar su gesto en un video promocional de uno de sus perfumes.

Ser un meme: el peso de la exposición constante

A medida que su fama se expandía, también crecía el peso de las expectativas. Laina admitió que, pese a sus esfuerzos por ofrecer otros tipos de videos y presentarse simplemente como ella misma, el público continuaba aferrado a la figura de la "novia controladora" que la había hecho popular. “Siento que en algún momento logré desconectarme del meme, no sé cómo explicarlo, pero siento como si dijera: ‘Ahí está mi meme’, en lugar de ‘Ahí está mi cara’”, detalló.

En 2019, compartió un video de casi 30 minutos en el que explicaba públicamente su ruptura con la plataforma.

Esa desconexión no ocurrió por casualidad, sino que surgió como una forma de lidiar con el agotamiento mental. La dinámica de la plataforma imponía una rutina de producción ininterrumpida y, con el paso del tiempo, la frecuencia con la que compartía nuevo contenido comenzó a reducirse notablemente. “Mentalmente, YouTube no me estaba funcionando”, reconoció. “Cada vez que intentaba grabar un video, no podía”.

Morris relató que el repentino reconocimiento en internet tuvo un impacto psicológico que le llevó mucho tiempo identificar y procesar. “Mi tiempo en YouTube fue consecuencia de volverme viral”, expresó, aunque también reconoció que esa etapa estuvo marcada por altos niveles de tensión. “Lo más difícil para mí fue probablemente cuando mi salud mental no era la mejor y no podía hacer mi trabajo tan bien como me hubiera gustado”, declaró.

La joven que se hizo viral hace más de 12 años sin quererlo.

En el año 2019, publicó un extenso video de casi media hora donde explicó las razones detrás de su alejamiento definitivo de YouTube. En ese testimonio, reveló por primera vez que había atravesado una etapa de profunda depresión: “A partir de 2014... caí en una profunda depresión, y lo mantuve en secreto para todos los que me rodeaban”. No fue sino hasta 2018 que inició un proceso terapéutico y, tras varios meses de tratamiento, decidió comenzar a tomar medicación para lidiar con la ansiedad y la depresión. En sus propias palabras, fue una elección “increíblemente difícil, pero que, en definitiva, me benefició”.

Una nueva etapa en la vida de la joven

Tras publicar ese video, Morris prácticamente se desvinculó de manera total de YouTube, aunque reapareció esporádicamente y siempre eligiendo cuándo y cómo hacerlo. Celebró los diez años del famoso meme y comenzó a incursionar en contenidos más cortos a través de plataformas como TikTok e Instagram. Paralelamente, desarrolla su carrera como editora de video independiente.

En una entrevista con la revista PEOPLE, expresó que mirar hacia atrás le genera la sensación de haber atravesado “una vida completamente diferente”, y que lamenta no haber podido disfrutar “plenamente presente en todas las partes geniales de aquella”. Admitió que fue abrumador lidiar con tanta exposición de manera tan abrupta: “Sentí que empezaba desde arriba, y no había otro camino que bajar un poco. Era como si te lo hubieran dado todo por perdido”.

Morris es consciente de que su experiencia no es excepcional, pero representa con claridad lo que puede ocurrir cuando alguien adquiere notoriedad de manera inesperada y sin proponérselo. “Creo que si pudiera volver atrás y simplemente decirme que me relajara un poco... Me dejé abrumar mucho”, reconoció. Aunque valora profundamente las puertas que se le abrieron y los aprendizajes que surgieron a raíz del personaje de Overly Attached Girlfriend, también subraya la relevancia de visibilizar aquello que permanece oculto tras el brillo fugaz de la fama en internet.