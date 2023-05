La increíble reacción de un gato cuando se acercan a cortarle las uñas

Cuando su dueña decidió soltarlo, el gato regresó a la normalidad como si nada hubiera ocurrido, se levanta y se va del sillón totalmente tranquilo. El momento de trance que atravesó no estuvo más de un momento a otro y el animal decidió retirarse de lo que parece ser la sala de su hogar.

image.png

En una nota con el medio digital Newsweek, Chinna comentó que su mascota siempre se resiste a que le corten las uñas. Algunas veces, recortar las uñas del felino es menos complicado, pero en este caso en particular, que quedó registrado en el video, intentó escapar de su destino con una gran actuación.

“Le cortamos las uñas porque se atascan en las alfombras y otras cosas cuando corre, lo que puede provocar que se caiga la garra de manera accidental”, dijo la dueña respecto a lo que ocurre cuando Harrison anda circulando por la casa. “Le cortamos la garras por su seguridad y también para proteger nuestras cosas”, aseguró.

image.png

La publicación en el foro de Reddit llegó a tener más de 28.300 reacciones y 554 comentarios, donde los usuarios manifestaron su impacto por la singular reacción del gato. “Se puso catatónicao”, aportó uno de los usuarios del foro en alusión a cómo son llamados los gatos en inglés.

“Su mente se va a ese lugar especial”, “ojalá así actuará mi gata cuando trató de cortarle las uñas. Ella se convierte en un alma en pena absoluta. No he podido cortarle las uñas en años”, “él puede ver la luz al final del túnel y es magnifico”, fueron otros de los mensajes que tuvieron lugar debajo de la publicación.

Fue una reacción hilarante

image.png

La dueña de Harrison puntualizó que en algunas ocasiones es más simple llevarlo al veterinario para que le hagan este procedimiento. No obstante, en ese instante parecía que era el adecuado para cortarle las uñas.

Chinna dio las gracias por el cariño que los usuarios de la plataforma de Reddit le propiciaron a su mascota, que representa mucho para ellos y que la mayoría de los comentarios que tuvieron lugar en el posteo fueron positivos.

“Me alegra que tanta gente también ame a Harrison. La reacción ha sido en su mayoría positiva. He compartido a Harrison en Reddit varias veces, y ahora tiene algunos seguidores. Me alegra compartir que es lindo y tonto”, afirmó Balachandran acerca de la fama de la que se ha hecho el felino dentro del foro.

La dueña de Harrison detalló que es la primera oportunidad que su gato tiene una reacción de este tipo, por lo que aprovecharon para grabarlo y resaltó que es importante hacer este tipo de grabaciones para poder recordar a las mascotas cuando ya pasen a otro plano.