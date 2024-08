La OMS alerta por la viruela del mono: cómo se contagia, síntomas, y casos

La viruela del simio , una enfermedad zoonótica endémica en gran parte de África , ha causado preocupación global tras la aparición de casos en Portugal , Reino Unido y Estados Unidos , entre otros países. Esto es notable ya que no se ha identificado un vínculo de contacto entre el primer caso importado y los demás infectados .

A inicios de esta semana, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de África comunicaron que los brotes de viruela símica constituyen una emergencia sanitaria, con más de 500 fallecimientos reportados. También solicitaron a la comunidad global colaborar en la contención del virus.

“Esto es algo que debería preocuparnos a todos... La posibilidad de una mayor propagación en África y a nivel global es muy alarmante”, comentó ayer Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, de los cinco casos confirmados en el país, uno se localiza en la provincia de Buenos Aires, dos en la Capital, uno en Santa Fe y otro en Río Negro. De los afectados, cuatro son hombres.

La viruela del simio es endémica en buena parte del continente africano.

Colaboradores de La Nación hablaron con expertos locales para esclarecer la naturaleza de esta enfermedad, su forma de transmisión y su nivel de letalidad. Los especialistas señalaron que la enfermedad puede transmitirse entre personas o de otros mamíferos a seres humanos. Además, indicaron que el índice de mortalidad de la enfermedad varía según la cepa, siendo la más peligrosa aquella con una tasa de mortalidad del 10%. También subrayaron que no existe un tratamiento específico para la viruela del simio.

El contagio

Leda Guzzi, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), aclara que el virus responsable de esta enfermedad pertenece a una familia viral cuyo pariente más conocido es el de la viruela.

“La viruela se erradicó en 1980, pero desde esa fecha hasta la actualidad hubo brotes en monos en países fuera de África. Por ejemplo, en Texas, Estados Unidos, hubo un brote por unos animales que habían ingresado desde África; esos animales contagiaron al perro y el perro, a los humanos. La transmisión puede suceder de animal a humano o puede ser interhumana. Es persona a persona a través del contacto directo con lesiones o con elementos contaminados como ropa, gasas o apósitos. También por gotas al hablar y por vía sexual, si bien hay alguna controversia acerca de la vía sexual”, indica la experta.

En la Argentina, según el Boletín Epidemiológico Nacional, hasta el 4 de agosto de este año se detectaron cinco casos de viruela de mono.

Según Guzzi, los signos más frecuentes incluyen fiebre y malestar general, los cuales suelen manifestarse aproximadamente dos semanas tras la exposición al virus.

“A eso se le suma la aparición de lesiones con aspecto de pústulas que surgen en la zona de la boca, los genitales, el ano, y también pueden afectar manos y eventualmente las plantas de los pies. Todo ello es acompañado de la inflamación de los ganglios, en general en relación a las zonas donde aparecen las lesiones. El cuadro suele durar de dos a cuatro semanas y, en general, se resuelve espontáneamente”, detalla Guzzi.

El inconveniente es que, en ciertos individuos, especialmente en aquellos con inmunosupresión grave y bajos niveles de defensas, la infección puede presentar una forma grave. Asimismo, es más severa en los niños pequeños y, en ocasiones, puede resultar fatal. “Más o menos se estima una mortalidad del 10% en niños con la última variante reportada en África y del 5% en adultos”, resalta la infectóloga.

Embed #URGENTE | AHORA: El momento en que Tedros Adhanom, director de la OMS, declara la viruela del mono como emergencia sanitaria de interés internacional. #ViruelaDelMono !!! pic.twitter.com/lZ7Sepiqy2 — Unidad Nacional de las Organizaciones GUAYAS (@UnidadN593) August 14, 2024

“La viruela símica es típica de África. Este tipo de virus, que es un orthopoxvirus, está relacionado con los simios u otros mamíferos, como el que surgió de las vacas del norte de Inglaterra. A partir de ese virus, se hizo la vacuna de la viruela”, explica Enrique Casanueva Martínez, infectólogo y asesor del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Austral.

¿Hay tratamientos disponibles?

“Que yo conozca, para la viruela símica no hay vacunas. Pongo en duda si podría funcionar la vacuna clásica contra la viruela, porque el genoma podría ser diferente. El paciente tiene que pasar la enfermedad, no hay muchos tratamientos. Sucede lo mismo que con la varicela. Hay que hacer hincapié en los cuidados necesarios cuando uno viaja a lugares como África. Debemos intentar evitar el contacto con **animales silvestres”, destaca Casanueva.

“No hay un tratamiento específico, sino un tratamiento de sostén. La vacuna que se considera efectiva es la de la viruela tradicional, que ya no se encuentra en circulación en el mundo. Pero se podría lograr vacunar en caso de que eso fuera necesario. Hay un tratamiento que se aprobó en 2022 con un antiviral que se llama tecovirimat, pero su uso solo está recomendado en pacientes muy frágiles con inmunosupresión severa”, argumenta Guzzi.

Los síntomas más comunes son la fiebre y el malestar general, que aparecen más o menos dos semanas después del contacto con el virus.

“Hay vacunas específicas en Estados Unidos, Canadá y Europa para viruela símica, pero nosotros no las tenemos disponibles en Argentina. Los que somos lo suficientemente viejos como para tener vacuna contra la viruela, tenemos un 30% a un 40% de inmunidad cruzada. Pero las personas jóvenes que son las más expuestas, porque esto está asociado en general a la actividad sexual no protegida y múltiples parejas sexuales, en general es población no vacunada, salvo que se hubieran vacunado en el exterior”, advierte la infectóloga Elena Obieta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.