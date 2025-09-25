Mostró el lugar que alquiló por 3 euros en Tailandia y expuso lo oculto del hospedaje low cost

Se alojó por 3 euros en Tailandia y mostró la cara oculta de los hospedajes low cost.

Hospedarse en Tailandia por apenas 3 euros por noche puede sonar como un plan tentador para quienes priorizan lo económico y buscan sumergirse en lo local . No obstante, la experiencia del español Nacho Barrueco , creador de contenido en TikTok , expone cuál es el verdadero trasfondo de esas ofertas tan baratas en el sudeste asiático .

El influencer , que comparte sus viajes en la cuenta @nachobarrueco_ , decidió probar una de las opciones más austeras que encontró. Pagó solo 3 euros por cada noche, aunque aclaró que, negociando en el mismo lugar, el costo podía bajar incluso a 25 o 50 céntimos .

Se alojó en una de las habitaciones más baratas de Tailandia.

Al llegar, lo recibió un joven tailandés muy amable , cuya simpatía contrastaba con el deplorable estado del edificio . La construcción , casi en ruinas , apenas había sido acondicionada lo suficiente para recibir visitantes.

Para ingresar a la habitación, primero debió cruzar un patio en el que lo esperaban un sofá destrozado y bolsas de basura, y luego subir por unas escaleras de tijera sueltas, sin fijación alguna al inmueble. “Esto es un peligro”, comentó Barrueco mientras avanzaba.

El cuarto privado contaba solo con lo elemental: un mosquitero y un ventilador. No obstante, la seguridad dejaba mucho que desear. Barrueco relató la situación con humor: “Lo que pasa es que hay muchos agujeros, como pise aquí fuerte, me voy para el otro barrio”.

El piso estaba repleto de huecos tapados con cinta adhesiva de color rosa, y hasta había un cartel que advertía sobre el riesgo de permanecer allí.

Encima de la cama, el anfitrión había dejado una nota escrita a mano, agradeciendo la estancia: “Nacho Barrueco, gracias por quedarte aquí”, contó el creador de contenido mientras mostraba el mensaje en su video.

Más allá del cuarto, el alojamiento ofrecía espacios poco convencionales, como un gimnasio improvisado y una cocina al aire libre. Durante su visita, Barrueco mostró otro rincón que consideró “la habitación más barata de toda Tailandia, que es un sofá en mitad de la calle”.

Al término de su estancia, el creador de contenido compartió su reflexión, dejando en claro que había alcanzado el límite de las experiencias de bajo presupuesto. Su narración expone con humor y realismo los riesgos que enfrentan quienes buscan ahorrar al máximo durante sus viajes por el sudeste asiático.

Después de un día lleno de sorpresas y condiciones precarias, Barrueco cerró su relato subrayando que, al perseguir lo insólito, cada aventura tiene sus propios límites.