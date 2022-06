Mujer contrae matrimonio con muñeco de trapo y tiene un bebé

Una particular "historia de amor" se ha vuelto viral en redes sociales, luego que una mujer se casara con un muñeco de trapo que le hizo su madre.

Pero eso no es todo, ya que la inusual pareja tuvo una fiesta e incluso se fueron de luna de miel a Brasil, donde posteriormente tuvieron un bebé.

image.png

Según declaró Merivone a la prensa local, la idea de crear al muñeco surgió porque no pudo conseguir una pareja de baile: “Quería una pareja de baile porque soy bailarina de forró y no encontraba a nadie que bailara conmigo. Llegué a mi mamá y le pedí que hiciera una muñeca de trapo para bailar conmigo. Ella lo hizo y una amiga mía me sugirió que le pusiera Marcelo, porque así es Merivone y Marcelo”, dijo la novia según reseña el medio Crónica.

Asimismo, explicó que decidió casarse con "Marcelo" para conseguir el patrocinio para comprarse una casa: “Mi sueño era vestirme de novia. Se me ocurrió la idea de hacer la boda para llamar la atención de los programas de televisión para que me ayudaran a conseguir una casa. Quiero ganarme una casa y por eso decidí casarme con Marcelo”.

Mujer SE CASA CON MUÑECO DE TRAPO, y además CREE QUE TIENEN UN HIJO cada vez se vuelve más raro