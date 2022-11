World Music Awards adelantó en Twitter algunos de los cantantes que estarán frente a 60 mil espectadores, capacidad que tiene el Al Bayt. Si bien el posteo fue eliminado minutos después, el mismo decía: "Shakira se prepara para su regreso a la Copa Mundial el 20 de noviembre en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundial de la FIFA con BTS, Black Eyed Peas, Dua Lipa, J Balvin, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie".

Si se confirma la participación de la artista colombiana, esta sería su cuarta integración. Anteriormente estuvo en Alemania (2006), Sudáfrica (2010) y Brasil (2014).

A este listado, se le sumaría Trinidad Cardona, Davido y Aisha, quienes interpretan la canción oficial "Hayya Hayya" (Mejor Juntos).

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack