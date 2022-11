La pregunta fue, ¿Estás conforme con la lista?, y todos dijeron que sí. "Le tengo mucha confianza y más por la baja de Lo Celso le tengo mucha fe a Enzo Fernández. El único que no me gustó que no esté es Ángel Correa", dijo un joven y otro mencionó que "vi la lista y me ilusioné. Solo me sorprendí por la convocatoria de Foyth".