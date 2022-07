Vaticano.. Papa Francisco: "no volvería a vivir a la Argentina"

El papa Francisco aseguró que, de renunciar, "no volvería a vivir a la Argentina".

Este martes, el Papa Francisco aseguró que si llegara a renunciar a su cargo no elegiría vivir ni el Vaticano ni volver a la Argentina , sino que preferiría hallar una iglesia en Roma donde seguiría escuchando confesiones.

image.png

"No tengo ninguna intención de renunciar. Por el momento no. Sin embargo, si veo que no puedo, o hago daño o soy un estorbo, espero la ayuda para "tomar la decisión de retirarme", señaló Francisco. Además, manifestó que la rodilla le duele un poco y se siente algo "disminuido" aunque ahora puede caminar.

El papa resaltó que, a la hora en que se llevó adelante el cónclave de 2013 que lo eligió pontífice, tenía pensado retirarse como arzobispo de Buenos Aires. Dijo que se había hecho un lindo departamento en Buenos Aires, donde continuaría escuchando confesiones en una iglesia cercana y visitando a los enfermos en un hospital.

"Esto es lo que había pensado para Buenos Aires. Creo que este escenario, si sobrevivo hasta llegar hasta una posible renuncia, es posible que me muera antes... me gustaría algo así", indicó.

En la nota se tocaron otros temas. Sobre si los políticos católicos que apoyan el derecho al aborto deben continuar recibiendo los sacramentos, Francisco repitió que era una cuestión de conciencia que los funcionarios elegidos deben resolver por sí mismos. Si bien la Iglesia Católica se opone al aborto, Francisco agregó que los sacerdotes y obispos deben seguir siendo pastores.

"Cuando un pastor pierde la dimensión pastoral, crea un problema político", expresó Francisco respecto al debate "polarizado" en Estados Unidos sobre el presidente Joe Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, ambos católicos que apoyan el derecho al aborto.

Francisco y la figura del papa emérito

Si bien la presencia de un papa retirado ha resultado óptima, el Vaticano debe regular mejor la figura de un papa emérito, dijo Francisco en una entrevista.

image.png

Algunos cardenales y abogados canónicos criticaron las decisiones de Benedicto XVI en su retiro, como la de continuar luciendo la sotana blanca del pontífice y mantener su nombre papal en lugar de volver a su nombre natal, Joseph Ratzinger.

Algunas versiones indican que esas decisiones y la presencia de Benedicto en el Vaticano ha provocado confusión entre los fieles y abrió camino a los críticos tradicionalistas de Francisco a usar al papa emérito como punto de referencia, lo que amenaza la unidad de la Iglesia Católica.

"La primera experiencia salió bien porque es un hombre santo y discreto'', indicó Francisco respecto a Benedicto, pero agregó que de cara al futuro las cuestiones deber ser más claras y explícitas.