Papa Francisco: "Se ha declarado la Tercera Guerra Mundial"

El papa Francisco aseguró que, en base a su visión, “se ha declarado la Tercera Guerra Mundial” y que la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia “quizá, de alguna manera, fue provocada o no impedida”.

“Hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una Tercera Guerra Mundial en pedazos. Ahora, para mí, se ha declarado la Tercera Guerra mundial. Y este es un aspecto que nos debe hacer reflexionar. ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo?” , manifestó Francisco.

20220614_101159.jpg

Al referirse al ataque ruso sobre el suelo ucraniano y cómo se puede contribuir a la paz, Francisco aseguró que “hay que alejarse del patrón normal de que Caperucita Roja era buena y el lobo era malo. Está surgiendo algo global, con elementos muy entrelazados”.

Y recurrió a la opinión de un Jefe de Estado que conoció antes del inicio de la guerra y que le manifestó su preocupación “por cómo se estaba moviendo la OTAN”.

“Le pregunté por qué y me respondió: ‘Están ladrando a las puertas de Rusia. Y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se les acerque’ y concluyó diciendo que ‘la situación podría conducir a la guerra. Ese jefe de Estado supo leer las señales de lo que estaba pasando”, detalló el Papa.

20220614_101018.jpg

Para Francisco, existe el riesgo de focalizarse sólo en “la brutalidad y ferocidad con que se lleva adelante esta guerra por parte de las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos, que prefieren enviar chechenos, sirios y mercenarios” y que “es algo monstruoso”.

Y añadió, “no ver también todo el drama que se desarrolla detrás de esta guerra, que quizás de alguna manera fue provocada o no impedida. Y registro un interés en probar y vender armas. Es muy triste, pero básicamente esto es lo que está en juego”.

El Papa aseguró que algunos creen que con este pensamiento está a favor del presidente ruso, Vladimir Putin. “No, no lo estoy. Es simplista y erróneo decir tal cosa. Pero estoy simplemente en contra de reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el mal, sin pensar en las raíces y los intereses, que son muy complejos”, expresó.

20220614_100923.jpg

Francisco quiso volver a remarcar su admiración por “el heroísmo del pueblo ucraniano” y dijo que “lo que tenemos ante nuestros ojos es una situación de guerra mundial, de intereses globales, de venta de armas y de apropiación geopolítica, que está martirizando a un pueblo heroico”.

“También es cierto que los rusos pensaron que todo acabaría en una semana. Pero calcularon mal. Se encontraron con un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sobrevivir y que tiene una historia de lucha”, comentó en la transcripción de la conversación, difundida por la revista jesuita La Civiltà Cattolica.

A su vez, resaltó el peligro de que la atención sobre lo que sucede en Ucrania baje con el tiempo y consultó: ¿Qué pasará cuando el entusiasmo por ayudar disminuya? Porque la cosa se está enfriando, ¿quién se va a hacer cargo de estas mujeres? Hay que mirar más allá de la acción concreta del momento, y ver cómo los vamos a apoyar para que no caigan en el trata, para que no las exploten, porque los buitres ya están dando vueltas”.

Papa Francisco: "Se ha declarado la Tercera Guerra Mundial"