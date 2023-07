Pasajera vio un fantasma en pleno vuelo y generó pánico

"Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por la que me estoy jodiendo y todos pueden creerlo o no pueden creerlo", expresa la mujer no identificada.

Tensión y retraso de salida

"Me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo: ese hijo de puta de atrás no es real", hizo hincapié mientras señalaba la parte posterior del avión. Además, agregó: “Y puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no”.

Este incidente provocó un retraso de tres horas en el vuelo, ya que, según el usuario que compartió el video viral, la mujer “no fue arrestada y pasó por seguridad después de que todo el avión tuvo que desembarcar".

Por otro lado, el video inicial obtuvo más de 20.000 reproducciones y fue compartido nuevamente con el popular hashtag de TikTok #ebrioenavión, acumulando más de tres millones de reproducciones.