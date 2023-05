Pensó que había un fantasma y al ver lo que era se encariñó

En un video que se hizo viral en la plataforma de redes sociales china, la creadora de contenido comienza compartiendo con su gran cantidad de seguidores que durante las noches escuchaba sonidos extraños en su residencia y, al principio, no les daba mucha importancia. Sin embargo, todo cambió cuando un día unos utensilios cayeron por las escaleras y la situación se salió de control.

Después de ese incidente, Canti llegó a creer que había un espectro en su hogar, por lo que decidió buscar ayuda de alguien con conocimientos en este tema. “Llamé a una amiga que es médium”, explicó la joven, quien decidió tomar medidas y se trasladó a la casa de sus padres mientras ideaba cómo deshacerse del roedor.

No obstante, no pasó mucho tiempo hasta que logró darse cuenta de que el visitante indeseado en su hogar no era un espíritu, sino algo aún peor. " “Resulta que convivía con una rata”, explicó la muchacha, que tomó cartas en el asunto y se fue a la casa de sus padres, mientras planeaba cómo sacar al roedor.

foto 2.PNG

Después de muchos intentos y varias estrategias fallidas, finalmente una amiga la ayudó a capturarlo. Sin embargo, al mirarle a los ojos al pequeño animal, todo cambió. “Le vi la carita y me dio lástima. Me encariñé y le puse Gus Gus”, confesó en la descripción del video.

La joven comenzó a sentir cierto afecto hacia el roedor y decidió liberarlo en algún lugar fuera de su casa, para que pudiera tener una vida mejor pero lejos de ella. “Re educada ella igual, hacía sus necesidades en mi baño. Todo cool con la rata, pero claro, yo no podía seguir conviviendo con ella. Le puse veneno y no se moría, no se moría”, contó.

En el material difundido se puede apreciar que el roedor no era de tamaño reducido, por lo que decidió solicitar asistencia a su padre, quien acudió al hogar y se llevó la jaula en la que se encontraba atrapada la rata. Mientras tanto, el video se volvió viral en la plataforma.

Hasta el momento, la publicación ha acumulado más de 77 mil reproducciones, cerca de 6 mil aprobaciones y cientos de comentarios por parte de los usuarios, quienes expresaron sus reacciones al ver al animal.

“Gus Gus era tierno, chiquito eso es enorme”, “Hermana, me imaginé una ratita tierna, eso es gigante. Se me bajó la presión de pensar en vivir con esa cosa”, “Eso es un gato jajaja, es gigante”, "Yo pensando que era una lauchita", "Prefería el fantasma", fueron sólo algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios a este viral de TikTok.