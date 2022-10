Interesante.. ¿Por qué no se debe pisar las cucarachas?

Más de una persona cree que las cucarachas no son de los insectos más agradables. Al encontrarlas en nuestros hogares u otros lugares, siempre nos generan diferentes sensaciones, e incluso, pueden aparejar diversas enfermedades.

Teniendo en cuenta que existen diversos productos químicos con el fin de intentar eliminar las cucarachas del hogar, muchas veces no se espera a que estos hagan efecto y directamente procedemos a pisar a los insectos creyendo que es una solución mucho más efectiva. Sin embargo, desconocemos que estamos exponiéndonos a un peligro.

pisar cucarachas.jpg Los motivos por los que no hay que pisar cucarachas según la Organización Mundial de la Salud

Por esa razón hay que tener cuidado, ya que al respirarlas se pueden provocar ataques de asma o alergias.Pero esto no es todo, considerando que otra enfermedad que pueden transmitir es la salmonela u otras causadas por estreptococos y estafilococos.

Asimismo, otra de las afecciones que se pueden sentir es que las mismas se pueden alojar en el intestino y derivar en dolencias como diarrea, cólera, fiebre tifoidea o disentiría.

¿Por qué no debes pisar las cucarachas? - Expreso de la Mañana

Que las pises no asegura que las cucarachas se mueran

Por más que las pises eso no asegura que las mismas se mueran, pues la ciencia afirma que una cucaracha puede soportar hasta 900 veces su peso, además por más que la pises con toda tu fuerza la misma puede sobrevivir, por lo que posiblemente puedas volver a verla.

Lo mejor que se puede hacer es no pisarlas y apostar a soluciones que no impliquen el reventarlas, pues las plantas con las cuales podrás ahuyentar a estos insectos de forma natural protegiendo a tu familia y añadiendo un plus de aroma a tu hogar, también se puede optar por elegir insecticidas o probar con remedios caseros los cuales también pueden brindarte excelentes resultados.