¿Quién fue elegido como el hombre más sexy del mundo en 2024?

Desde que el título se creó en 1985, varias personalidades de la industria del entretenimiento han sido nombrados.

Anualmente, la revista People designa a un hombre como "el más sexy del mundo", y en 2024, el honor recayó en John Krasinski. El actor de 45 años comentó en una entrevista con la publicación que no esperaba recibir tal distinción. “En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más. Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo.

Luego, agregó: "No es así como me despierto, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron. Realmente han puesto el listón muy alto para mí”, indicó.

John Krasinski no podía creer que fue nombrado el hombre más sexy del mundo 2024. El actor también reveló que su esposa, Emily Blunt, se mostró "sumamente entusiasmada" al enterarse de la noticia: “Hubo mucha alegría en decírselo”. De hecho, antes de la revelación, la actriz hizo una broma al mencionar que decoraría la casa con la portada si su esposo obtenía el título: “¿Lo grabaremos en cámara? Porque creo que es como un contrato vinculante. A mis hijos les encantará, no será nada raro”, relató.

John Krasinski desbancó a Patrick Dempsey, famoso por su interpretación del doctor Derek Shepherd en Anatomía de Grey, quien había obtenido este galardón en 2023.

La esposa de John Krasinski estaba muy emocionada con la noticia. El anuncio le otorgó al actor dos portadas. En la primera, Patrick, de 57 años, aparece mirando intensamente a la cámara con una expresión seria. En esa imagen, está con los brazos cruzados y lleva una camiseta gris. En la segunda portada, se muestra más relajado, sonriendo ampliamente, vistiendo una camisa azul de botones y luciendo un elegante reloj en su muñeca izquierda. Emily Blunt y John Krasinski posan en la alfombra roja de los premios Oscar. “Me alegro de que esté sucediendo en este momento de mi vida. Es agradable tener el reconocimiento, y ciertamente mi ego recibe un pequeño golpe, pero me da la plataforma para usarlo para algo positivo. Me quedé completamente en shock, y luego empecé a reírme, en plan, esto es una broma, ¿no? Siempre he sido la dama de honor. Lo había olvidado por completo y ni siquiera me había planteado estar en esta posición. Así que mi ego está bien”, dijo en una entrevista con People. Desde su instauración en 1985, diversas figuras del mundo del entretenimiento han sido reconocidas por People como "el hombre más sexy del mundo". A continuación, te presentamos la lista completa de aquellos que han obtenido este título: 2023 - Patrick Dempsey

2022 - Chris Evans

2021 - Paul Rudd

2020 - Michael B. Jordan

2019 - John Legend

2018 - Idris Elba

2017 - Blake Shelton

2016 - Dwayne Johnson

2015 - David Beckham

2014 - Chris Hemsworth

2013 - Adam Levine

2012 - Channing Tatum Blunt y Krasinski. 2011 - Bradley Cooper

2010 - Ryan Reynolds

2009 - Johnny Depp

2008 - Hugh Jackman

2007 - Matt Damon

2006 - George Clooney

2005 - Matthew McConaughey

2004 - Jude Law

2003 - Johnny Depp

2002 - Ben Affleck

2001- Pierce Brosnan

2000 - Brad Pitt

1999 - Richard Gere Patrick Dempsey protagonizó dos portadas de People al ser reconocido como el Hombre Más Sexy Vivo de 2023. 1998 - Harrison Ford

1997 - George Clooney

1996 - Denzel Washington

1995 - Brad Pitt

1993 - Richard Gere

1992 - Nick Nolte

1991 - Patrick Swayze

1990 - Tom Cruise

1989 - Sean Connery

1988 - John F. Kennedy Jr.

1987 - Harry Hamlin

1986 - Mark Harmon

1985 - Mel Gibson

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales: