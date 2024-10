Franco Colapinto se refirió a su entrenamiento "menos sexy" en la Fórmula 1

“Después te queda un dolor de cervicales, un dolor de cervicales que no podes ni moverte. A la noche te quedas duro con la almohada tipo Robocop. Después te queda el cuello muy grande que se te sale de las orejas, es asqueroso. ¿Qué le pasó a este chico en el cuello? Pareces un rugbier más que un piloto de Fórmula 1″, completó Colapinto y generó risas en todos los presentes en el estudio y en el presentador del programa.

El piloto argentino participó del programa de la TV española El Hormiguero y dio detalles de sus prácticas corporales.

En esa línea, el corredor que recientemente compitió en la Fórmula 2 permitió que Pablo Motos midiera la circunferencia de su cuello, momento en el que ambos quedaron asombrados. “¿¡43!? Como mi número, boludo. Mi número es el 43″. Hay que recordar que Colapinto decidió usar ese número en su estreno en la F1 por la influencia de su padre.

Aníbal, el padre de Franco, llevó ese número en casi todas las competiciones locales en las que participó en Argentina, inculcándole a su hijo la pasión por el 43, quien ahora es una de las figuras destacadas en el paddock.

Uno de los instantes más destacados de la participación de Franco en El Hormiguero fue cuando mencionó las ocasiones en que se duchó con el traje antiflama puesto. “Lavarlo es complicado porque no sabía bien y un día puse uno en el lavarropa, agarró calor y se me achicó. De chico iba mucho a hoteles y a veces hay que hacer algo más dinámico. Entonces me ponía el shampoo y cuando iba cayendo me bañaba con el mono (buzo antiflama). Después me lo sacaba y me bañaba solo. Lo secaba con el secador. Los hoteles me odian. Ya no lo hago más igual”, le contó al conductor.

Respecto a sus primeras tres competencias en la Fórmula 1, Colapinto detalló lo complejo que resulta conducir utilizando un volante con tantas funciones disponibles.

“Hay muchos botones rojos que es mejor no tocarlos (risas). Y hay cosas que tenés que tocar todo el tiempo. Después tenés un chabón que te está hablando todo el tiempo por la radio y yo apenas podía ir por el asfalto. Un francés me hablaba en inglés con un acento del choto y para entender qué botón tenía que apretar tardaba mucho”.

En apenas 10 días, Colapinto y su escudería estarán rodando en el trazado de Austin, Texas. Esto marcará el inicio de la gira americana de la Fórmula 1, que abarcará las competencias en México (26 y 27 de octubre), Brasil (1 al 3 de noviembre) y el singular Gran Premio urbano de Las Vegas a finales de noviembre de 2024.