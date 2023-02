Kill Bill - SZA - 7,5 millones

"Sigo siendo tu fan a pesar de haber estado resentida. Odio verte con alguna otra chica, se que estás feliz. Odio verte feliz si no soy la razón", indica.

"Soy tan madura que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres. No quiero a ninguno, sólo te quiero a tí. Si no puedo tenerte, nadie debería", asegura la letra.

BZRP Music Sessions #53 - Shakira y Bizarrap - 5,36 millones

"A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te mortifique´... yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques", le dice la cantante colombiana a Gerard Piqué.

"Me dejaste de vecina a la suega, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no loran, las mujeres facturan", agrega.

Además dice "cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también", subraya.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Boy's a liar Pt. 2 - PinkPantheress, Ice Spice - 4,76 millones

"Echa un vistazo dentro de tu corazón, ¿hay espacio para mí? No tendré que contener la respiración hasta que te pongas de rodilla. Porque solo quieres abrazarme cuando me vea lo suficientemente bien. ¿Alguna vez me sentiste? ¿Alguna vez nos imaginas? Cada vez que me saco el cabello, bueno, solo es por miedo. Que me encontrarás feo y algún día desaparecerás porque", asegura.