Sorprendió al mostrar los objetos desechados en Estados Unidos

Este joven expone aspectos poco conocidos de las regiones internacionales que visita. En esta ocasión, a través de su cuenta de TikTok, "travel_luke", revela que en dicho país norteamericano existe un día denominado "Bulk Day" (generalmente los viernes). Durante este día, las personas sacan a la acera todos los elementos que ya no utilizan con el propósito de que otros interesados los recojan y les den una nueva utilidad.

Es importante destacar que esta acción solo se puede llevar a cabo en un día y horario específico de la semana. El video ha logrado a cumular más de 80 mil reproducciones y en los comentarios, los usuarios resaltan el buen estado de las cosas que se dejan en plena calle. " Con todo eso te podés equipar una casa, no entiendo cómo hacen ", manifestó uno.

Qué tiran a la calle las personas en Estados Unidos

Lucas resaltó que el evento conocido como Bulk Day se realiza únicamente en ciudades específicas del país y no en todas. Además, es importante tener en cuenta que desechar objetos voluminosos en un momento no autorizado puede resultar en multas por no cumplir con las regulaciones establecidas. En el video, se pueden apreciar diversos elementos, tales como un sofá de cuero en condiciones casi nuevas, alfombras, una aspiradora, un microondas, cochecitos de bebé, muebles y lámparas, entre otros. Estos objetos llaman la atención por su buen estado, según se muestra en las imágenes.

"No importa si algunas cosas tienen mayor valor que otras, lo importante siempre es poder reutilizarlas. Hay varias ciudades en las que realizan esta actividad y la página de cada una lo explica", indicó el autor de la publicación. Si bien la situación general la sorprende mucho, no es la única, ya que asegura que determinadas costumbres que se tienen en el país no podrían ser llevadas adelante en Argentina.

El hombre quedó impactado por diversos detalles que presenció, tales como la presencia de robots de entrega, máquinas que evalúan y adquieren teléfonos celulares, automóviles extravagantes estacionados en las calles, la posibilidad de adquirir tecnología con solo un día de trabajo y la conveniencia de los bancos que disponen de cajeros automáticos para retirar dinero sin necesidad de bajarse del vehículo. Todos estos elementos tecnológicos y avances modernos dejaron una fuerte impresión en él.

"¿Es posible armarte una casa en Estados Unidos con las cosas que tiran en la calle?", pregunta al aire Lucas constantemente. Un horno, una parrilla, ollas, una freidora de aire, una heladera, una televisión, mesas, un lavavajillas, un lavarropas, sillas y bicicletas son más ejemplos de piezas que desechan los estadounidenses.