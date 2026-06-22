Sorpresa en el Reino Unido: Keir Starmer dejó su cargo como primer ministro. 

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, confirmó este lunes que dejará el cargo y anunció una transición ordenada para que el Partido Laborista elija a su nuevo líder antes de septiembre.
Reino Unido: renunció Keir Starmer como primer ministro
En medio de una creciente crisis interna y tras semanas de fuertes cuestionamientos a su conducción, Keir Starmer anunció este lunes su salida como primer ministro británico y puso en marcha un proceso de transición para que el Partido Laborista defina a su sucesor antes de septiembre.
Durante un discurso en Downing Street, Starmer admitió que ya no cuenta con el apoyo suficiente dentro de su propio partido para encabezar al laborismo de cara a los comicios generales de 2029.
"He escuchado la respuesta de mi partido parlamentario y la acepto con respeto", así lo afirmó un visiblemente emocionado Starmer, quien también agradeció el respaldo de su familia durante los dos años que estuvo al frente del Gobierno británico.
La decisión se produjo luego de un fin de semana marcado por intensas negociaciones y deliberaciones sobre su futuro político. En los últimos meses, el premier había asegurado que resistiría cualquier intento interno de apartarlo, aunque el desgaste de su imagen dentro del oficialismo terminó precipitando su salida.
El premier británico, que asumió en 2024, permanecerá en Downing Street hasta la designación de su sucesor. El triunfo de Andy Burnham en las elecciones especiales de la semana pasada fue uno de los factores que profundizó la crisis interna que terminó derivando en su renuncia.
“Un nuevo líder del Partido Laborista, y por ende del Reino Unido, asumirá el cargo en septiembre. Haré todo lo posible para garantizar una transición de poder ordenada. También brindaré a mi sucesor mi apoyo total e incondicional”, expresó.
El anuncio de Starmer se produjo un día antes del décimo aniversario del referéndum en el que Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea, una fecha que aún mantiene fuertes consecuencias en la economía y la política del país.
Andy Burnham encabeza la carrera para suceder a Starmer en el Reino Unido
El Partido Laborista abrirá formalmente el proceso para elegir a su nuevo líder el próximo 9 de julio. En caso de que la disputa interna se prolongue, el sucesor de Keir Starmer asumiría como primer ministro antes de septiembre.
El principal favorito es Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester, quien acaba de regresar al Parlamento tras imponerse en una elección parcial.
Pese al desplome del Partido Laborista en las encuestas y a las fuertes derrotas sufridas en las elecciones locales de mayo, Burnham logró imponerse contra los pronósticos: venció al candidato de Reform UK, la fuerza antiinmigración, y consiguió atraer votos de otros sectores de izquierda.
Sin embargo, la carrera por la sucesión todavía no está definida. Otros dirigentes, entre ellos el exministro de Salud Wes Streeting, evalúan competir por el liderazgo, lo que podría abrir una interna con consecuencias para la estabilidad del Gobierno británico.
La salida de Starmer convertirá a su sucesor en el séptimo primer ministro británico desde el referéndum del Brexit de 2016, un dato que refleja la inestabilidad política que marcó al Reino Unido durante la última década.
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