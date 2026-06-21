Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta y será el próximo presidente de Colombia

Colombia definió este domingo a su próximo presidente en una jornada electoral que mantuvo la expectativa hasta las últimas horas del escrutinio . Según los datos del preconteo difundidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.941.992 votos , mientras que Iván Cepeda alcanzó 12.694.863 sufragios.

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Con el 99,84% de las mesas informadas, la diferencia entre ambos candidatos superó los 247 mil votos , suficiente para consolidar la victoria del postulante de derecha, quien gobernará el país durante el período 2026-2030.

La participación fue elevada en todo el territorio nacional. Más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar tanto en Colombia como en el exterior , donde el proceso electoral comenzó varios días antes en consulados y embajadas.

Una elección marcada por la polarización política

La segunda vuelta enfrentó a dos proyectos políticos claramente diferenciados. De la Espriella llegó al balotaje acompañado por José Manuel Restrepo, mientras que Cepeda integró la fórmula junto a Aida Quilcué.

En la primera vuelta, De la Espriella había obtenido el 43,7% de los votos y Cepeda el 40,9%, por lo que ninguno logró superar el umbral necesario para evitar una segunda instancia electoral.

image Abelardo de la Espriella

La campaña estuvo atravesada por debates vinculados a la seguridad, la economía, el empleo y las reformas institucionales, temas que dominaron la agenda pública durante las últimas semanas.

Con este resultado, Colombia inicia una nueva etapa política bajo la conducción de Abelardo de la Espriella, quien tendrá el desafío de gobernar un país marcado por fuertes divisiones ideológicas y importantes desafíos económicos y sociales.