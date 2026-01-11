Tan Suo Yi Hao: la Armada de Chile monitoreará su arribo a Valparaíso

La Armada de Chile informó que monitoreará los movimientos del Tan Suo Yi Hao, un buque de investigación chino que recalará en Valparaíso el 17 de enero. La nave solicitó realizar Investigación Científica Marina en la Zona Económica Exclusiva para estudiar la Fosa de Atacama, y la supervisión estará a cargo del SHOA.

Según lo informado, el arribo se vincula a una expedición científica coordinada entre el Instituto de Ciencias e Ingeniería del Mar Profundo (IDSSE) de la Academia de Ciencias China y el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) de la Universidad de Concepción . El propósito declarado del proyecto es avanzar en el estudio de la Fosa de Atacama , ubicada a unos 160 kilómetros de la costa chilena, con trabajos que apuntan a describir características de la columna de agua y del fondo marino.

En ese marco, se mencionó que en noviembre la investigadora Mengran Du visitó la Universidad de Concepción para dictar una conferencia sobre vida quimiosintética en grandes profundidades y presentar resultados de un estudio publicado en Nature . De acuerdo con lo detallado, esa visita también estuvo orientada a ajustar aspectos previos de la expedición prevista para febrero .

Ante consultas, la Armada indicó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) recibió el 17 de junio de 2025 , a través de Cancillería, los antecedentes de la solicitud de Investigación Científica Marina (ICM) del Tan Suo Yi Hao para operar entre las regiones de Arica y Atacama , con atención en la Fosa de Atacama . En el comunicado, se recordó que, conforme a la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), las naves extranjeras pueden pedir autorización para realizar investigaciones en aguas jurisdiccionales de los Estados ribereños bajo lo establecido en el Artículo 245 .

Según la misma comunicación, los antecedentes técnicos fueron analizados por el SHOA y las implicancias relacionadas con Seguridad Nacional fueron revisadas por los mandos dependientes del Estado Mayor. Luego de observaciones que, se indicó, fueron subsanadas dentro de los tiempos previstos, se emitió la resolución de autorización correspondiente.

La Armada informó que el área de estudio quedó limitada únicamente a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y que se redujo el plan original de estaciones: de 68 a 33 estaciones oceanográficas. Además, se señaló que, conforme la normativa DS 711, el SHOA designará un Observador Nacional que se embarcará para fiscalizar los trabajos y verificar el cumplimiento de la ruta de navegación autorizada.

Sobre la nave, se detalló que el Tan Suo Yi Hao es operado por el IDSSE-CAS, cuenta con 11 laboratorios y equipamiento para operaciones en mar abierto. También se indicó que alberga al submarino Fendouzhe, un batiscafo que puede operar a profundidades abisales. Entre los antecedentes citados, se mencionó que en 2020 el Fendouzhe alcanzó el fondo de la Fosa de las Marianas a 10.909 metros.

Fosa de Atacama: cronograma de recalada y navegación

De acuerdo con el cronograma informado por la Armada, el buque zarpará de Valparaíso el 19 de enero, recalará en Antofagasta el 9 de febrero y luego zarpará desde Antofagasta el 10 de febrero hacia la zona de la fosa. Posteriormente, se indicó que volverá a recalar en Valparaíso el 3 de marzo y, tras esa etapa, regresará a su puerto base en China.

En paralelo al anuncio del monitoreo, se recordó que el Tan Suo Yi Hao ha sido señalado en otros países por posibles usos de “doble propósito”, además del científico, luego de haber sido observado frente a costas de Filipinas, India y Australia. En ese contexto, se mencionaron declaraciones públicas del analista Malcolm Davis (Instituto Australiano de Política Estratégica), quien vinculó la trayectoria del buque con el seguimiento de cables submarinos.

Revisan buques de investigación chinos

También se citó un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) que revisó buques de investigación chinos que operaron en el océano Índico entre 2020 y 2023, con indicadores de alerta sobre posibles vínculos estatales y militares. En esa misma línea, se mencionaron explicaciones del investigador Ray Powell (proyecto SeaLight), quien sostuvo que estos buques suelen generar preocupación por el potencial uso dual de la información recolectada.

Desde China, se consignó que voceros oficiales señalaron en ocasiones anteriores que se trataba de actividades normales en el mar conforme al derecho internacional. En Chile, la Sección de Asuntos Científicos de la Embajada de China en Santiago informó que la expedición conjunta se desarrolla dentro del marco de las leyes y regulaciones pertinentes del país y que, para detalles específicos, se debe consultar con los organismos competentes chilenos.