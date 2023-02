Tuvo un percance en la playa y arruinó su cita

image.png

Sin lugar a dudas, querer broncearse en tan pocas horas no le salió de la mejor manera a este hombre que estaba de vacaciones en Benidorm, España. En uno de sus videos más destacados de la cuenta de TikTok, Darren narró que se puso el producto en el rostro. Pero después se quedó dormido y arruinó todo el proceso.

“No podía creer el color que tenía, traté de lavarlo, pero no pude. Le pregunté a las mujeres de al lado cómo podía lavarlo y me dijeron que se quitaría después de la ducha, pero no fue así”, expresó el protagonista para un medio de Inglaterra.

Lo particular del hecho fue la reacción que tuvo la mujer con quien iba a mantener el encuentror: “De todos modos, mi cita me envió un mensaje de texto preguntándome si todo estaba bien para el encuentro, así que le conté lo que sucedió y ella me bloqueó”.