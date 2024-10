Una pelea entre vecinos por un árbol acabó con un final insólito

El motivo de esto fue un desacuerdo entre vecinos que afectó no solo al árbol, sino también la armonía en la calle. La narrativa de este pino, conocido en las redes sociales como "el árbol partido ", se inició hace tres años , cuando Bharat Mistry y sus vecinos, Irene y Graham Lee , rompieron su comunicación, inmersos en una controversia que ninguno de los involucrados imaginó que alcanzaría notoriedad .

El árbol dividido en Sheffield comenzó siendo un simple conflicto entre vecinos por las aves que lo habitaban.

El motivo por el que el árbol era un problema

Todo se origina por los pájaros. Así es, por las aves que anidaban en el abeto y cuya existencia se convirtió en una continua incomodidad para los Lee, al ensuciar su acceso con sus desechos. Por un periodo, ambas familias buscaron alcanzar un pacto que garantizara una convivencia pacífica y, al mismo tiempo, resolviera el inconveniente de los excrementos.

Sugerían recortar las ramas más largas o incluso colocar redes para impedir que las aves anidaran en el árbol. No obstante, estas propuestas no prosperaron. Mientras tanto, la tensión aumentaba de manera similar al crecimiento de las ramas del pino.

El momento decisivo se produjo cuando los Lee optaron por abordar el problema a su manera. En 2021, cansados de buscar una solución pacífica, contrataron a un grupo de jardineros que, con una precisión milimétrica, eliminaron todas las ramas del abeto que se extendían hacia su terreno.

La familia Lee tomó medidas drásticas, contratando jardineros para cortar las ramas sobre su propiedad.

El resultado fue un abeto cortado en dos, donde un lado conservaba su abundancia y el otro se mostraba completamente despojado. Cualquier visitante que recorra Waterthorpe por primera vez podría quedar asombrado ante la visión surrealista de esta planta, como si una gigantesca guillotina invisible hubiera seccionado su espléndida copa.

Lejos de convertirse en un simple rumor local, el suceso trascendió más allá de su entorno. Imágenes del abeto partido se difundieron velozmente en las redes sociales, generando reacciones que oscilaban entre la sorpresa y la diversión. “Una solución radical para un problema radical”, opinó un usuario en X (anteriormente Twitter). Otros, con una visión más reflexiva, interpretaron el árbol como un emblema de la fragilidad de las interacciones humanas, donde un pequeño desacuerdo puede separar a individuos que en algún momento fueron buenos vecinos.

De un malentendido a un atractivo turístico

Lo sorprendente de esta historia es que, con el paso del tiempo, lo que podría haber sido un simple malentendido entre dos familias se convirtió en un imprevisto atractivo turístico. Decenas de visitantes comenzaron a acudir al lugar únicamente para observar el árbol partido, capturar imágenes y publicarlas en sus redes sociales. Incluso recibió reseñas en Google Maps, como si se tratara de un punto de interés oficial en Sheffield. Un usuario que le otorgó una puntuación de tres estrellas comentó: “Interesante árbol que fue cortado por la mitad debido a una disputa entre dos vecinos. Vale la pena verlo si estás cerca”.

La historia de este abeto, que fue bautizado en redes sociales como "el árbol partido", comenzó hace tres años.

La palabra de una de las protagonistas

El enfrentamiento permanece sin solución. La señora Lee, de 70 años, comentó a The Sun que no se siente remordimientos por haber optado por talar el árbol y que le resulta incomprensible que, tras tanto tiempo, la situación siga generando interés en los medios. “No tenemos remordimientos por haberlo cortado a la mitad y no puedo creer que esto siga en las noticias”, dijo con franqueza.

En cuanto a Mistry y su familia, no pueden evitar sentirse abatidos por el desenlace, observando cada día lo que queda de su querido abeto. “Verlo así es realmente triste, porque el árbol ha estado ahí por tanto tiempo, y era un árbol realmente bonito”, declaró en 2021. La familia había recortado la parte inferior del árbol anteriormente para permitir que los Lee aparcaran su vehículo sin inconvenientes, pero claramente eso no fue suficiente para mitigar la irritación de los vecinos.

A pesar de que aún están distanciados, el árbol dividido continúa atrayendo a visitantes de diversas localidades. Según un relato publicado por Manchester Evening News, una mujer expresó de manera humorística: “Creo que ahora es como un punto de referencia. Vienen todos los caminantes y pasan por la calle para verlo. Se acercan y toman fotos. Incluso cuando las casas están en venta, lo usan como un punto de referencia y dicen ‘está cerca del árbol partido a la mitad’. Se ha hecho famoso, así que lo mejor será que se mantenga así”.

Durante un tiempo, ambas familias intentaron llegar a un acuerdo que preservara la convivencia.

La vida en la comunidad continúa su marcha, y el árbol, emblema del conflicto, permanece como un monumento no intencionado a la falta de reconciliación y a la obstinación. Por un lado están los Mistry, que contemplan con melancolía el tronco dividido que les quedó; por el otro, los Lee, quienes mantienen su porción cortada y despejada. Una vecina sin identificar lo expresa con cierta resignación.

“Ambos son buenos vecinos, los saludo a los dos. Pero cuando sucedió, la gente venía a mirar, y aunque ya no es tanta la curiosidad, aún se ve a personas pararse y mirar con asombro. Es difícil de creer que dos vecinos que alguna vez se llevaban bien terminaran así, y todo por un árbol”.