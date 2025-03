Viral: influencers mostraron como durmieron dentro de una montaña rusa en un parque temático

No obstante, hay circunstancias excepcionales donde la ubicación y el diseño de un hotel pueden sorprender, e incluso dejar perplejos a los huéspedes. Este es el ejemplo de una pareja de 'influencers' que decidieron contar en sus redes sociales cómo fue su estadía en una habitación ubicada en el centro de una montaña rusa , dentro de un parque de atracciones en Alemania .

La pareja de ‘influencers’ que documentó su vivencia en las redes no pudo disimular su asombro. En un video corto de menos de 30 segundos, uno de ellos comenta: “Alba está flipándolo fuerte. Nuestra habitación es esa de ahí, la de abajo, la que apenas se ve. Está en todo el medio”.

La inusual estadía en un hotel temático en Alemania dejó impactados a los seguidores de TikTok.

El asombro y la confusión se notan claramente, ya que la idea de descansar en una habitación tan cerca de la montaña rusa, que probablemente produce ruidos y movimientos constantes, difiere totalmente de lo que la mayoría imagina cuando piensa en un lugar para descansar.

El diseño del hotel, que forma parte de un parque de diversiones, demuestra cómo los conceptos de alojamiento están alcanzando niveles innovadores de creatividad. No es un hotel tradicional, sino una fusión entre la vivencia de hospedarse y la emoción de las atracciones de un parque temático.

La habitación se encuentra literalmente integrada en la montaña rusa, lo que implica que, desde el instante en que se hace la reserva, los huéspedes son conscientes de que vivirán una experiencia completamente diferente a la calma típica de un alojamiento convencional.

Phantasialand es reconocido por atracciones impactantes como la montaña rusa Taron y su enfoque en el entretenimiento inmersivo.

Las reacciones en las redes

El video causó asombro y desconfianza entre los usuarios de TikTok. Aunque la idea de hospedarse en una montaña rusa en un parque temático puede parecer intrigante para algunos, la mayoría de los comentarios expresan una opinión completamente opuesta.

Varios usuarios manifestaron incomodidad solo con imaginarse la experiencia, como se puede ver en un comentario que dice: "Me duele la cabeza solo de pensarlo". El concepto de pasar la noche en un espacio tan peculiar, rodeado de movimientos y ruidos continuos, no es atractivo para muchos, quienes optan por un ambiente más sereno y relajante para dormir.

“Ni pagando me meto en una habitación así, para dormir no será”, comentó otro usuario. Este tipo de respuestas indica que, aunque la ubicación pueda resultar emocionante y entretenida para quienes buscan vivir una aventura extrema, no es la opción adecuada para aquellos que consideran la tranquilidad y el descanso como elementos esenciales en su hospedaje.

Una de las montañas rusas más destacadas de este parque temático

Cómo es el hotel ubicado en medio de una montaña rusa

El Hotel Charles Lindbergh, situado dentro del parque de atracciones Phantasialand en Brühl, Alemania, fusiona el concepto de alojamiento con la diversión característica de este parque. Este singular hospedaje, que rinde tributo a la época dorada de la aviación, honra la figura de Charles Lindbergh, el pionero que llevó a cabo el primer vuelo transatlántico sin paradas en 1927. Su capacidad para sumergir por completo a los huéspedes en un ambiente temático transforma cada visita en un recuerdo único.