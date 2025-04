Viral en redes: así es la vida de la mujer con las piernas más largas del mundo

“En tiendas normales es prácticamente imposible . Suelo comprar en American Tall , un lugar especializado en ropa para gente alta, aunque no tienen pantalones largos que me queden bien”, explicó en redes sociales . Esta limitación la obliga a encargar jeans a medida , cuyo costo ronda los 250 dólares por par, motivo por el que solo posee “ dos pares de jeans que me quedan bien”.

También admite que enfrenta desafíos físicos diarios, como agacharse para pasar por las puertas, subirse a un auto o encontrar ropa que sea cómoda.

Encontrar ropa adecuada es uno de los desafíos cotidianos para este joven de 2,08 metros de altura.

El origen del récord y su repercusión

En 2018, a los quince años, empezó a contemplar la idea de que su característica única pudiera ser oficialmente reconocida. La historia comenzó cuando una persona le sugirió diseñar leggins hechos a medida, ya que no hallaba ningún modelo que se ajustara a su figura. Al investigar en línea, descubrió que la titular del récord en ese entonces tenía piernas más cortas que las suyas, lo que la motivó a intentar conseguir el título mundial.

Tras obtener su reconocimiento oficial por parte de Guinness, Currin compartió su objetivo de inspirar a otras personas altas. “No hay que dejar que nadie cambie de opinión, solo ir a por ello”, comentó en una entrevista con el sitio oficial de Guinness, donde también expresó su esperanza de que su historia contribuya a fomentar la aceptación personal.

Currin impulsa un mensaje de autoaceptación desde que logró reconocimiento internacional.

Acoso y reacciones sociales

Su experiencia no ha estado exenta de dificultades. Desde su infancia, Maci sufrió bullying, no tanto por la longitud de sus piernas, sino por su altura. “Nunca fui molestada por el largo de mis piernas, sino por ser más alta que todos los demás”, dijo. Durante la secundaria, aprendió a restarle importancia a los comentarios ajenos: “Cerca del segundo año simplemente dejó de importarme. Y una vez que dejé de preocuparme, nada me afectó”.

Sin embargo, la atención mediática también vino acompañada de comentarios negativos y mofas. En plataformas sociales, donde cuenta con 1,7 millones de seguidores en TikTok y 127 mil en Instagram, algunas personas la han comparado con personajes de películas de terror, como Slenderman o figuras de la película Coraline. “He recibido todo tipo de comentarios”.

Entre burlas y acoso, Maci aprendió a aceptar su excepcional característica física.

Asimismo, en OnlyFans, Maci Currin publica material relacionado con su característica física y su fama pública, aclarando a quienes pagan la cuota mensual de 35 dólares que "no se promete desnudez", una aclaración clara que establece los límites sobre el tipo de publicaciones que ofrece en la plataforma.

Impacto en la vida amorosa

Su altura también ha tenido un impacto en su vida personal. De acuerdo con sus declaraciones, sus relaciones sentimentales han estado determinadas por experiencias incómodas: “Actualmente no tengo ningún interés en tener citas, pero todas las veces que he salido, especialmente con hombres que son mucho más bajos que yo, me he sentido mal. Siempre se avergonzaron de mí”. Currin agregó en esa misma nota: “Pareciera que se avergonzaran de mí”.

Su estatura le brindó ciertos beneficios, como su inclusión en el equipo de voleibol de su escuela, donde sobresale por su rendimiento. No obstante, sus metas van más allá del ámbito deportivo. Currin ha manifestado su intención de alcanzar el título de la modelo profesional más alta a nivel mundial. “Espero ir a la universidad en el Reino Unido y lograr el récord de ser la modelo profesional más alta del mundo”, afirmó en diálogo con Guinness World Records.

A través de sus plataformas sociales, aprovecha su exposición para difundir un mensaje de confianza en uno mismo y fortaleza corporal. “Cuando era pequeña odiaba mi altura porque era lo único por lo que los niños podían fijarse en mí”, contó, pero con el tiempo “comencé a verlo como una ventaja: nadie es como yo. Soy única”.