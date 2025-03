Vió la misma película 292 veces en 90 días y consiguió un récord Guinness

La película seleccionada por Alanis fue “ Spider-Man: No Way Home ”, la tercera parte de la franquicia protagonizada por Tom Holland . Este film, que alcanzó un éxito mundial , se convirtió en el centro de las actividades diarias de Alanis durante los tres meses de su desafío.

Este esfuerzo le permitió recuperar el título del Récord Guinness por el mayor número de visualizaciones de una misma película en salas de cine.

Un récord recuperado tras una competencia internacional

Esta no fue la primera vez que Alanis ostentó el récord. En 2019, había conseguido la marca al ver “Avengers: Endgame” 191 veces en el cine. No obstante, en 2021, un joven francés llamado Arnaud Klein logró superarlo al asistir 204 veces a las funciones de la película francesa “Kaamelott: First Instalment”. Según Guinness World Records, Alanis experimentó una gran desilusión al perder el título, lo que lo impulsó a esforzarse aún más para recuperarlo.

Alanis compartió que su impulso para recuperar el título tenía un significado personal. Según informó Guinness World Records, él dedicó este logro a su abuela Juany, quien había fallecido en 2019, antes de que él pudiera compartir con ella su primer récord.

“Ella fue mi apoyo número uno y quiero seguir siendo el poseedor del récord”, declaró Alanis. Además, advirtió que su hazaña no sería fácil de superar: “Si alguien intenta batir mi récord de nuevo, quiero que se lo piense dos veces antes de intentarlo”.

El esfuerzo de Alanis no solo le devolvió el título, sino que también lo consolidó como un ejemplo de perseverancia y dedicación.

Las estrictas reglas para validar el récord Guinness

Conseguir un Récord Guinness no solo demanda esfuerzo, sino también el cumplimiento de rigurosas reglas. Tal como explicó Guinness World Records, para que cada vez que Alanis viera la película fuera válida, debía quedarse en la sala durante toda la función, incluyendo los créditos al final. Asimismo, tenía prohibido realizar cualquier otra acción mientras miraba el filme, como usar su celular, dormir o salir al baño.

Las normas establecidas para asegurar la validez del récord hicieron que el reto fuera aún más arduo. Alanis tuvo que planificar su tiempo de forma precisa para asistir a las funciones diarias, especialmente al inicio, cuando llegó a ver la película en cinco ocasiones en un solo día. Este ritmo tan demandante afectó su salud física, provocándole pérdida de peso y momentos de agotamiento extremo.

El hombre de Florida dejó claro que su logro no fue una tarea sencilla.

Un fenómeno cultural y un desafío personal

La selección de "Spider-Man: No Way Home" no fue aleatoria para Alanis. Este largometraje, que unió a tres generaciones de actores que han dado vida al legendario superhéroe, se transformó en un suceso cultural desde su lanzamiento. De acuerdo con Guinness World Records, Alanis aprovechó tanto el éxito del filme como su prolongada permanencia en los cines para llevar a cabo su reto.

El sacrificio de Alanis no solo le permitió recuperar el título, sino que también lo afianzó como un referente de constancia y compromiso. Aunque es posible que alguien lo supere más adelante, el residente de Florida dejó en claro que su hazaña no fue algo fácil de conseguir y que aquellos que intenten repetirlo deberán enfrentarse a un reto increíble.

Un hombre vio 292 veces la misma película en tres meses y logró un récord Guinness.

Un récord que trasciende las cifras

La historia de Ramiro Alanis no solo resalta por los asombrosos datos que la acompañan, como las 720 horas frente a la pantalla o los 3.400 dólares gastados en boletos. También revela el profundo efecto emocional y personal que puede generar un récord mundial. Para Alanis, este triunfo no se limitó a las estadísticas, sino que representó un homenaje a su abuela y una manera de expresar su amor por el cine y el mundo de Marvel.

De acuerdo con Guinness World Records, el logro de Alanis refleja cómo la constancia y el impulso personal pueden conducir a alcanzar objetivos excepcionales. Aunque el récord podría ser superado en el futuro, el empeño y la narrativa detrás de este hito lo transforman en algo que va más allá de una cifra.