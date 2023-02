Viral: tiktoker chileno prueba comida callejera en Lima

Probando comida en la calle

El primer producto que probó José Ignacio para su video de Tiktok fue un pedazo de papaya fresca que se vendían en carretilla. Él joven le preguntó a la vendedora si se podía “consumir al tiro”. Esta fruta recibió un 10/10 de calificación por parte del tiktoker, destacando que “es muy rico y fresco”.

Lo segundo que desgustó fue la chicha de jora, que le generó una confusión, ya que pensó que se trataba del maíz morado. Pago dos soles y su respuesta fue la siguiente: “ya gente, estamos recién destapando. El olor está como... Ay, no sé como describir el olor”. Su compañero le dio una mano para poder descifrarlo. El gesto que registró el lente de la cámara del joven no fue de mucho agrado, tras lo cual acotó que era "fuerte". Cuando lo probó, detalló que tiene un sabor a chicha, pero muy fermentada.

Ceviche en Lima

El titoker estuvo también en un puesto de ceviche para consultar qué era lo que había dentro de la vitrina. Allí, pidió un plato tradicional.

“Se ve bueno. Eso es típico del ceviche. Está delicioso este jugo de abajo. No sé de qué es, pero delicioso”, expresó. Al toparse con lo que se conoce comúnmente como canchita serrana, el turista chileno preguntó: “¿y el maíz se come así nomas? Es rico, pero está rara la textura. Es como si comieras una almendra con cáscara. Me pica la boca como no te imaginas”.

¿Qué es la cachanga dulce?

Destacado por ser uno de los dulces más antiguos del país, el viajero difundió su pensamiento al probar la cachanga dulce. Al observar su presentación, la comparó con una sopaipilla que se comercializa en Chile. Consiste en una masa frita con herencia española en las Américas. “Esto yo lo he comido antes. Es igual al sabor que deja el churro. Me gustó”, señaló.

El tiktoker chileno dio a conocer en su video algunas fotos que pudo sacar de las manifestaciones en Lima, que ha detenido el rubro turístico en determinados puntos de Perú. A pesar de esta situación crítica, pudo recorrer algunos espacios populares de la capital.

Perú vs. Chile

Cabe destacar que en la parte de comentarios del video que se hizo viral, se ha dado lugar a un sin fin de comentarios de peruanos y chilenos. Lo primeros le indicaron las diferencias entre la chicha de jora y la de maíz morado, además de aconsejarle que visite los “agachaditos” para probar la verdadera comida callejera del país.

Por otra parte, sus compatriotas dijeron que, si bien los platos peruanos son muy ricos, estos no pueden compararse con la gastronomía que tienen en Chile.