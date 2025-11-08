sábado 08 de noviembre de 2025

8 de noviembre de 2025 - 11:46
Angustia.

Murió la mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón

Murió la mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón; Susana Trimarco prepara viaje para confirmación.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Murió mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón

Murió mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón

La información surgió tras abrirse una nueva línea de investigación que despertó esperanza y que ahora, tras la confirmación de la muerte, deja paso a la necesidad de pruebas científicas para ratificar o descartar la identidad.

Desde 2002, cuando Marita Verón en Tucumán rumbo a una consulta médica, la causa se convirtió en un emblema nacional contra la trata de personas. La mujer encontrada vivía en condiciones deplorables, alimentándose de basura y con problemas de salud mental, según indicaron fuentes locales y la madre de Verón, quien encabeza hace más de dos décadas una incansable lucha por la aparición de su hija.

La investigación y el viaje de Susana Trimarco a Paraguay

La activista recibió la noticia por medio de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo paraguaya y manifestó estar "mal y muy triste" por las circunstancias. A pesar del dolor, detalló que viajará la próxima semana a la capital paraguaya junto a un equipo de autoridades nacionales para realizar las pericias necesarias, entre ellas análisis de ADN y cotejo de huellas dactilares, con el fin de confirmar la identidad de la mujer fallecida.

La fallecida se presentó como "Eva" ante vecinos y tenía documentación falsa. Su edad y características físicas presentan similitudes con las de Marita Verón. Trimarco comentó que recibió fotografías de la mujer y, al observarlas, decidió activar la alerta con las autoridades argentinas debido a la insistencia y similitud que percibió. Informó también que la mujer fue sepultada bajo una lápida común, pero ahora que se conoce la ubicación del cuerpo, se espera obtener resultados de las pericias.

En paralelo, Trimarco recordó que, si bien la identificación no es definitiva, es imprescindible continuar las investigaciones, ya que esta persona desaparecida podría ser otra víctima de trata o desaparición en la región.

El caso de Marita Verón marcó un antes y después en la lucha contra la trata de personas en Argentina. Su desaparición inició una búsqueda que abarcó países y generaciones, implicando procesos judiciales emblemáticos y una red de activismo sin precedentes que continúa hasta hoy para esclarecer qué ocurrió con la joven y seguir combatiendo las redes de explotación.

Este capítulo sorprende debido a la posible ubicación de una pista vital fuera del territorio nacional y renueva la esperanza en una causa que conmueve profundamente a la sociedad argentina.

