Murió un motociclista de 40 años en Ruta Provincial 1 en Río Blanco

Un hombre de 40 años murió durante la madrugada de este lunes 14 de septiembre después de perder el control de su motocicleta sobre la Ruta Provincial N°1, en inmediaciones de Río Blanco. El siniestro ocurrió alrededor de la 1.30, a la altura de la rotonda cercana a la empresa El Piave.

La víctima, domiciliada en barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy, circulaba en una motocicleta Keller de 110 cc en sentido sur-norte. Por causas que todavía se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado, derrapó y salió despedido hacia el sector de la ciclovía.

Ruta Provincial 1: el hombre murió en el lugar Tras el aviso, efectivos policiales y personal del SAME llegaron hasta el lugar y constataron que el motociclista ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, el médico policial determinó que la causa del fallecimiento fue un politraumatismo grave.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la participación de otro vehículo. Las actuaciones buscan establecer qué provocó que el hombre perdiera el control de la motocicleta. El hecho se suma al balance vial de las últimas horas en Jujuy, que dejó dos personas fallecidas en siniestros viales, además de 54 hechos registrados en distintos puntos de la provincia.

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