Natalia Oreiro revolucionó Metán con una visita solidaria

La actriz y cantante Natalia Oreiro visitó San José de Metán en su rol de Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF Argentina.

La actividad se realizó en la Casa Carlos Mugica, en barrio El Jardín, y estuvo enfocada en crianzas respetuosas y primera infancia.

Oreiro fue reconocida por sus 15 años de compromiso con UNICEF y compartió una jornada con familias de la comunidad.

La actriz y cantante Natalia Oreiro visitó San José de Metán en su rol de Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF Argentina.

Natalia Oreiro estuvo en San José de Metán, Salta, en el marco de una actividad organizada junto a UNICEF Argentina y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia , con eje en la primera infancia, las crianzas respetuosas y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

La actriz y cantante llegó este miércoles a la localidad del sur salteño como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF Argentina. La jornada se desarrolló en el Centro Comunitario Casa Carlos Mugica , ubicado en barrio El Jardín, en la zona oeste de Metán.

La actriz y cantante Natalia Oreiro visitó San José de Metán en su rol de Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF Argentina.

La actriz y cantante Natalia Oreiro visitó San José de Metán en su rol de Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF Argentina.

La visita formó parte del lanzamiento y consolidación del proyecto Comunidades de Crianza , una iniciativa impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de Salta y UNICEF Argentina.

El objetivo de la propuesta es generar espacios de encuentro, diálogo y acompañamiento para madres, padres y cuidadores, con herramientas para promover vínculos familiares sanos, libres de violencia y con foco en el cuidado desde los primeros años de vida.

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Una jornada con familias y niños

Durante la actividad, Oreiro compartió juegos, charlas y momentos con familias que se acercaron al centro comunitario. La propuesta incluyó un Taller de Crianzas Respetuosas, destinado a fortalecer el acompañamiento de niñas y niños desde la primera infancia.

La presencia de la artista generó gran movimiento en Metán, donde vecinos y familias participaron de una jornada que combinó trabajo comunitario, contención social y promoción de derechos.

Oreiro fue reconocida por sus 15 años de compromiso con UNICEF y compartió una jornada con familias de la comunidad. Oreiro fue reconocida por sus 15 años de compromiso con UNICEF y compartió una jornada con familias de la comunidad.

Reconocimiento por sus 15 años con UNICEF

Natalia Oreiro también fue reconocida por sus 15 años de compromiso como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF Argentina, tarea que la llevó a recorrer distintos puntos del país para promover los derechos de niñas, niños y adolescentes.

No es la primera vez que la artista visita Salta en ese rol. En 2022 ya había recorrido un Centro de Primera Infancia en la provincia para conocer el trabajo de UNICEF en la protección de derechos y en la prevención de la violencia durante la primera infancia.

Natalia Oreiro La actividad se realizó en la Casa Carlos Mugica, en barrio El Jardín, y estuvo enfocada en crianzas respetuosas y primera infancia.

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