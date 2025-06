Netflix: ¿A qué hora estrena "El Juego del Calamar 3"?

Emocionalmente, el protagonista atraviesa su momento más vulnerable, consumido por la culpa y el sufrimiento. Sin embargo, mantiene la voluntad necesaria para terminar con el juego definitivamente. “Al ver su renovada energía, el Front-Man también comienza a formular nuevos planes”, reveló el actor Lee Byung-hun en una rueda de prensa en Corea del Sur.

El creador asegura que el propósito no es dar respuestas, sino plantear preguntas profundas sobre la sociedad.

Los juegos de ‘Squid Game 3′

La novedad más llamativa en las nuevas entregas de Squid Game radica en la transformación de juegos infantiles tradicionales en pruebas mortales. Los tráilers publicados por Netflix ofrecen pistas sobre estas peligrosas competencias.

Uno de los adelantos comienza con una inquietante interpretación de la canción infantil coreana “Toc Toc. ¿Quién está ahí? Un niño”. Además, se puede ver a la imponente muñeca Young-hee sosteniendo una cuerda gruesa, acompañada por Cheol-soo.

En otro reto, los participantes supervivientes se dividen en dos grupos y se los muestra corriendo por callejones chicos, abriendo y cerrando puertas mientras intentan escapar.

La temporada 3 y 2 se grabaron al mismo tiempo.

El objetivo del director Hwang Dong-hyuk fue desafiar al máximo a los protagonistas, quienes una vez más deberán confrontar sus valores éticos y humanos para mantenerse con vida.

“Quería introducir juegos que realmente mostraran el fondo más bajo del ser humano, porque la serie está llegando a su clímax”, declaró en una entrevista con Entertainment Weekly.

Los personajes que vuelven en la 3° temporada de "El Juego del Calamar"

Como es habitual en El juego del calamar, muchos personajes no llegan a sobrevivir entre temporadas. A continuación, un resumen de los competidores y caras que seguirán presentes en los nuevos capítulos.

El grupo principal de actores para esta entrega incluye a Lee Jung-jae interpretando a Gi-hun (Jugador 456), Lee Byung-hun en el papel del Front Man/In-ho, y Wi Ha-jun como Hwang Jun-ho, el oficial de policía que continúa la búsqueda en la isla.

Completan el elenco Yim Si-wan (Jugador 333), Kang Ha-neul (Jugador 388), Park Sung-hoon (Jugador 120), Yang Dong-geun (Jugador 007), Kang Ae-sim (Jugador 149), Jo Yuri (Jugador 222), Lee David (Jugador 125), Roh Jae-won (Jugador 124) y Park Gyu-young en el rol de No-eul, la guardia con uniforme rosa.

Kang Ae-sim, actriz experimentada que da vida a una madre entregada, anticipó que esta temporada “emocionará profundamente” a la audiencia.

¿A qué hora se estrena la temporada 3 en Netflix?

La tercera temporada de El juego del calamar debutará en todo el mundo el próximo viernes 27 de junio a las 3 a.m. ET / medianoche PT a través de Netflix. La plataforma lanzará todos los capítulos simultáneamente, dando a los seguidores la posibilidad de disfrutar de una maratón con el tan aguardado cierre.

La serie se despide con una temporada que pretende responder a las dudas y frustraciones que dejó la anterior.

Squid Game 3: horarios de estreno por país

México : 1:00 a.m. (hora central)

: 1:00 a.m. (hora central) Colombia : 2:00 a.m.

: 2:00 a.m. Ecuador : 2:00 a.m.

: 2:00 a.m. Perú : 2:00 a.m.

: 2:00 a.m. Venezuela : 3:00 a.m.

: 3:00 a.m. Bolivia : 3:00 a.m.

: 3:00 a.m. Chile : 3:00 a.m.

: 3:00 a.m. Argentina : 4:00 a.m.

: 4:00 a.m. Paraguay : 4:00 a.m.

: 4:00 a.m. Uruguay : 4:00 a.m.

: 4:00 a.m. España: 9:00 a.m.

¿Es este el fin del universo ‘Squid Game’?

Todo parece apuntar a que no habrá más. El director Hwang Dong-hyuk fue contundente al afirmar: “No tengo planes de hacer una cuarta temporada. Esto fue algo completamente discutido y acordado con Netflix mientras trabajábamos en la temporada 3”, expresó en una entrevista con The Korea Herald.

El juego del calamar 3.

Aunque no descartó la eventualidad de un spin-off en adelante, recalcó que esta última entrega fue concebida como el desenlace definitivo de la trama. Además, el realizador señaló que la temporada final no pretende transmitir un mensaje concreto, sino provocar la reflexión mediante preguntas que invitan a pensar a la audiencia.

“En la sociedad capitalista actual, donde la competencia excesiva y la constante estimulación del deseo humano llevan a la frustración y la derrota, ¿podemos, como humanos, crear un futuro mejor? ¿Le podemos ofrecer un mundo mejor a la siguiente generación? Esa es la pregunta que quería plantear”, afirmó en la conferencia.