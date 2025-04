Netflix: la historia de 6 capítulos que combina política, infidelidad e impunidad

Creada por David E. Kelley y Melissa James Gibson, y dirigida por S.J. Clarkson, la historia se basa en la novela homónima de Sara Vaughan.

De qué trata Anatomía de un escándalo, de Netflix

La trama de Anatomía de un escándalo gira en torno a Sophie Whitehouse, personaje encarnado por Sienna Miller, quien lleva una existencia acomodada junto a su marido, James Whitehouse, interpretado por Rupert Friend. Él es una figura destacada en la política, con una carrera prometedora dentro del Parlamento del Reino Unido.

Sin embargo, su reputación y su entorno familiar se ven sacudidos de forma repentina cuando se revela al público una aventura amorosa fuera del matrimonio, situándolo en el centro de una tormenta mediática y judicial.

Anatomía de un escándalo llegó a Netflix en 2022.

Lo que inicialmente se presenta como una relación voluntaria rápidamente deriva en una denuncia por agresión sexual, lo que da inicio a una tormenta judicial y mediática que pone en jaque tanto la estabilidad del vínculo conyugal como la imagen institucional que encarna Whitehouse.

Sophie, atrapada entre su sentido del deber, sus sentimientos y el impulso de llegar al fondo de los hechos, se ve forzada a confrontar todo aquello que eligió no ver durante largo tiempo.

La miniserie de 6 episodios en Netflix que mezcla poder, deseo y secretos oscuros.

La figura de Kate, encarnada por Michelle Dockery, es la profesional del derecho que asume la responsabilidad de impulsar la acusación contra James. Con el desarrollo de la trama, su rol adquiere un peso central, consolidándose como una presencia firme y decisiva dentro del relato.

Su personaje aporta una perspectiva aguda sobre las dinámicas de poder que protegen y sostienen prácticas abusivas en los sectores más privilegiados del Reino Unido.

El elenco de Anatomía de un escándalo

Sienna Miller

Michelle Dockery

Rupert Friend

Naomi Scott

Josette Simon

Joshua McGuire

Por qué ver Anatomía de un escándalo

Si sos fanático de las ficciones que mezclan procesos judiciales con matices psicológicos, y series como The Crown, Big Little Lies o House of Cards captaron tu atención, Anatomía de un escándalo es una propuesta que no deberías dejar pasar. Reúne todos los elementos necesarios para mantenerte enganchado: protagonistas complejos, un argumento potente y una temática que continúa siendo profundamente actual.

Esta producción disponible en Netflix no se limita a ofrecer entretenimiento: también invita a la reflexión. Es por eso que continúa figurando entre los contenidos más vistos de la plataforma y conserva su impacto, incluso tiempo después de su lanzamiento.