Newcastle United vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo jueves 18 de septiembre, Barcelona visita a Newcastle United en el estadio St. James Park, por el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

Se enfrentan Benfica y Qarabag por la fecha 1

Por la fecha 1 se enfrentarán Liverpool y Atlético de Madrid

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.