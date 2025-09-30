Newell`s recibirá a Estudiantes por la fecha 10

El cotejo correspondiente a la fecha 10 del Clausura se juega hoy a las 19:00 horas en el estadio el Coloso del Parque.
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Newell`s no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Belgrano. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 7.
Estudiantes llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Defensa y Justicia. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.
El árbitro designado para el encuentro es Andrés Merlos.
