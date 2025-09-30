Newell`s recibirá a Estudiantes por la fecha 10

BsAs (DataFactory)

El cotejo correspondiente a la fecha 10 del Clausura se juega hoy a las 19:00 horas en el estadio el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y Estudiantes Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura Newell`s no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Belgrano. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 7.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura Estudiantes llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Defensa y Justicia. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1. El árbitro designado para el encuentro es Andrés Merlos. ¿Dónde ver el partido entre Newell`s y Estudiantes en VIVO? El choque válido a la fecha 10 del Clausura será emitido por TNT Sports.

Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Boca Juniors: 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tigre: 10 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Barracas Central: 5 de octubre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Belgrano: 11 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar Horario Newell`s y Estudiantes, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

