domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 07:51
Liga Profesional

Newell`s vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para el partido 3 de la Copa Argentina

Toda la previa del duelo entre Newell`s y Belgrano. El partido se jugará en el Estadio Único de Villa Mercedes el miércoles 17 de septiembre a las 18:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

Newell`s vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para el partido 3 de la Copa Argentina
BsAs (DataFactory)

A partir de las 18:00 (hora Argentina), en el Estadio Único de Villa Mercedes, La Lepra y Belgrano se enfrentan por la clasificación a la Semifinal de la Copa Argentina el próximo miércoles 17 de septiembre.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.

Los resultados de Newell`s en partidos de la Copa Argentina
  • Treintaidosavos: Newell`s 0 vs Kimberley 0 (5-4 en penales a favor de Newell`s) (3 de abril)
  • Dieciseisavos: Defensa y Justicia 0 vs Newell`s 2 (22 de mayo)
  • Octavos de Final: Atlético Tucumán 2 vs Newell`s 3 (13 de agosto)
Los resultados de Belgrano en partidos de la Copa Argentina
  • Treintaidosavos: Belgrano 3 vs Real Pilar 1 (16 de abril)
  • Dieciseisavos: Belgrano 3 vs Def. de Belgrano 2 (27 de junio)
  • Octavos de Final: Belgrano 2 vs Independiente 0 (1 de agosto)
Horario Newell`s y Belgrano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

