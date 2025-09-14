Newell`s vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para el partido 3 de la Copa Argentina

A partir de las 18:00 (hora Argentina), en el Estadio Único de Villa Mercedes, La Lepra y Belgrano se enfrentan por la clasificación a la Semifinal de la Copa Argentina el próximo miércoles 17 de septiembre.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.
