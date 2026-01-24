Newell`s vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Newell`s recibe el próximo martes 27 de enero a Independiente por la fecha 2 del Apertura, a partir de las 22:15 (hora Argentina) en el estadio el Coloso del Parque.
Newell`s recibe el próximo martes 27 de enero a Independiente por la fecha 2 del Apertura, a partir de las 22:15 (hora Argentina) en el estadio el Coloso del Parque.
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Newell`s cayó 1 a 2 ante Talleres en el Mario Alberto Kempes.
En la fecha anterior, Independiente logró empatar 1-1 ante Estudiantes..
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 4 victorias, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Newell`s fue el ganador por 2 a 1.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
