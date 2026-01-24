Newell`s vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Newell`s recibe el próximo martes 27 de enero a Independiente por la fecha 2 del Apertura, a partir de las 22:15 (hora Argentina) en el estadio el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y Independiente Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura Newell`s cayó 1 a 2 ante Talleres en el Mario Alberto Kempes.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura En la fecha anterior, Independiente logró empatar 1-1 ante Estudiantes..

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 4 victorias, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Newell`s fue el ganador por 2 a 1.

Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Boca Juniors: 1 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Defensa y Justicia: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Dep. Riestra: 16 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Banfield: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Estudiantes: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Vélez: 31 de enero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Platense: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Lanús: 13 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina) Horario Newell`s e Independiente, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

Venezuela: 21:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.