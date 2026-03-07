Newell`s vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Newell`s recibirá a Platense, en el marco de la fecha 10 del Apertura, el próximo martes 10 de marzo a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y Platense Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura Newell`s tiene pendiente su enfrentamiento con Vélez que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura Platense tiene pendiente su enfrentamiento con Estudiantes que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el marcador favoreció a Newell`s con un marcador de 2-0. Luis Lobo Medina será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Platense: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lanús: 17 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Gimnasia (Mendoza): 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Newell`s: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Vélez: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Argentinos Juniors: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Horario Newell`s y Platense, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

