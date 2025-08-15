Nueva Chicago vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 18 de agosto, Central Norte visita a Nueva Chicago en el estadio República de Mataderos, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Nueva Chicago y Central Norte Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Nueva Chicago en partidos de la Primera Nacional Nueva Chicago recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Talleres (RE). En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Central Norte y Almirante Brown, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó en empate a 1. Pablo Giménez es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Nueva Chicago en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 28: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Central Norte en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 28: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

