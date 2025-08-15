viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 08:27
B Nacional

Nueva Chicago vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

Central Norte se mide ante Nueva Chicago en el estadio República de Mataderos el lunes 18 de agosto. El partido será supervisado por Pablo Giménez.

Nueva Chicago vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 18 de agosto, Central Norte visita a Nueva Chicago en el estadio República de Mataderos, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Nueva Chicago y Central Norte

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Nueva Chicago en partidos de la Primera Nacional

Nueva Chicago recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Talleres (RE). En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Central Norte y Almirante Brown, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó en empate a 1.

Pablo Giménez es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Nueva Chicago en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 28: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Norte en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 28: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
Horario Nueva Chicago y Central Norte, según país

