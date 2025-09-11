Nueva Chicago vs Gimnasia (J): previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El juego entre Nueva Chicago y Gimnasia (J) se disputará el próximo domingo 14 de septiembre por la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional, a partir de las 13:30 (hora Argentina) en el estadio República de Mataderos.

Así llegan Nueva Chicago y Gimnasia (J) Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Nueva Chicago en partidos de la Primera Nacional Nueva Chicago busca levantarse de su derrota ante Estudiantes (BA) en el Ciudad de Caseros. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 2 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Gimnasia (J) en partidos de la Primera Nacional Gimnasia (J) cayó 0 a 1 ante Gimnasia (Mendoza). En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 4 goles a favor, ha recibido 2 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Gimnasia (J) lo ganó por 2 a 1. El árbitro seleccionado para el encuentro será Yamil Possi.

Fechas y rivales de Nueva Chicago en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia (J) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar Horario Nueva Chicago y Gimnasia (J), según país Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela: 12:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







