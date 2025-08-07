Orlando City SC vs Inter Miami: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

BsAs (DataFactory)

Orlando City SC recibirá a Inter Miami, en el marco de la semana 23 de la MLS, el próximo domingo 10 de agosto a partir de las 21:00 (hora Argentina), en el Inter and Co Stadium.

Así llegan Orlando City SC y Inter Miami El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Orlando City SC en partidos de la MLS Orlando City SC viene de vencer a Columbus Crew con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 7 goles en contra y pudo convertir 9.

Últimos resultados de Inter Miami en partidos de la MLS Inter Miami obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a FC Cincinnati. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el marcador favoreció a Orlando City SC con un marcador de 0-3.

Fechas y rivales de Orlando City SC en los próximos partidos de la MLS Semana 24: vs Sporting Kansas City: 16 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 25: vs Nashville SC: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Vancouver Whitecaps FC: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs DC United: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Nashville SC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Inter Miami en los próximos partidos de la MLS Semana 24: vs LA Galaxy: 16 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 25: vs DC United: 23 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Chicago Fire: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Charlotte FC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Seattle Sounders: 16 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Horario Orlando City SC e Inter Miami, según país Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

