jueves 07 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de agosto de 2025 - 08:01
MLS

Orlando City SC vs Inter Miami: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

La previa del choque de Orlando City SC ante Inter Miami, a disputarse en el Inter and Co Stadium el domingo 10 de agosto desde las 21:00 (hora Argentina).

Orlando City SC vs Inter Miami: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS
BsAs (DataFactory)

Orlando City SC recibirá a Inter Miami, en el marco de la semana 23 de la MLS, el próximo domingo 10 de agosto a partir de las 21:00 (hora Argentina), en el Inter and Co Stadium.

Lee además
por la semana 23, sporting kansas city recibira a san diego fc

Por la semana 23, Sporting Kansas City recibirá a San Diego FC
chicago fire y los angeles fc se miden por la semana 23

Chicago Fire y Los Angeles FC se miden por la semana 23

Así llegan Orlando City SC y Inter Miami

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Orlando City SC en partidos de la MLS

Orlando City SC viene de vencer a Columbus Crew con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 7 goles en contra y pudo convertir 9.

Últimos resultados de Inter Miami en partidos de la MLS

Inter Miami obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a FC Cincinnati. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el marcador favoreció a Orlando City SC con un marcador de 0-3.


Fechas y rivales de Orlando City SC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 24: vs Sporting Kansas City: 16 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 25: vs Nashville SC: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Vancouver Whitecaps FC: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs DC United: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Nashville SC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Inter Miami en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 24: vs LA Galaxy: 16 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 25: vs DC United: 23 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Chicago Fire: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Charlotte FC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Seattle Sounders: 16 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
Horario Orlando City SC e Inter Miami, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por la semana 23, Sporting Kansas City recibirá a San Diego FC

Chicago Fire y Los Angeles FC se miden por la semana 23

LA Galaxy vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

FC Cincinnati vs Charlotte FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

Minnesota United vs Colorado Rapids: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Baño de la casa del acusado por los crímenes en Alto Comedero.
Alto Comedero.

La aterradora frase que le dijo Matías Jurado a su sobrino: "Vení si querés ver..."

Nuevas excavaciones.
Investigación.

Excavaron lugares donde presunto asesino serial de Jujuy "tiraba cosas en carretilla"

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Carnaval de Oruro.
Complicaciones.

Cancelaron la llegada del carnaval de Oruro a Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel