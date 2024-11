Otro problema en Bake Off, el ciclo de Wanda Nara: ¿Qué pasó?

Se conoció el verdadero motivo por el que Callejero Fino desapareció de Bake Off.

Wanda Nara inició Bake Off Famosos de una forma inusual, ya que uno de los participantes no estaba presente en la carpa. “Callejero no está entre nosotros y seguramente bajará su promedio del jurado”, explicó la presentadora del programa de Telefé, lo que generó alarma entre los compañeros del cantante debido a que esta fue su segunda ausencia.