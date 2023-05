88° Aniversario de la creación del Banco Central

Finalmente la tercera propuesta fue convertida en la Ley 12.155 en marzo de1935 y el 28 de mayo de ese año nace el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El BCRA nace como una entidad mixta con participación estatal y privada, que tenía entre sus funciones la exclusividad en la emisión de billetes y monedas y la regulación de la cantidad de crédito y dinero, así como la acumulación de las reservas internacionales, el control del sistema bancario y actuar como agente financiero del Estado.

En 1946 se dispuso la Nacionalización del BCRA, y su función prioritaria pasó a ser la de promover el desarrollo económico y en 1949 el BCRA pasó a depender del Ministerio de Finanzas de la Nación profundizando la política de orientación del crédito hacia la producción en actividades de importancia para el desarrollo del país.

Ahora bien, ya sabemos que el BCRA es la entidad que debe emitir y administrar la moneda del país. Su principal rol está definido en el artículo 3 de su Carta Orgánica, que es promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Veamos algunas claves para entender las funciones que cumple en nuestro país:

TodoJujuy (45).jpg

Principales funciones y facultades

Regula el funcionamiento de todo el sistema financiero;

Administrar las reservas de oro, divisas de otros países que tiene en sus arcas y que constituyen las reservas internacionales de la Argentina;

Administra la cantidad de dinero que hay en el país y los niveles de todas las tasas de interés que ofrecen y exigen las entidades financieras;

Controlar a los bancos, financieras, casas de cambio, cooperativas de crédito, entre otras;

En ese camino, debe aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas relacionadas a la misma;

También controla y fomenta la cantidad de créditos que hay en la economía en su conjunto y el destino de los mismos.

Otra función no menor del BCRA es regular y ejecutar la política cambiaria del país, esto es el nivel al que se intercambia el peso con todas las restantes monedas del mundo.

Finalmente el BCRA tiene que proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros y la defensa de la competencia.

BCRA.png

¿Qué SI puede hacer el BCRA?

El BCRA está facultado para emitir los billetes y monedas.

También puede ayudar a los bancos o entidades financieras que tengan problemas transitorios de solvencia otorgándole préstamos de corto plazo para que pueda superar esa situación;

Puede realizar convenios y acuerdos con los bancos centrales de otros países o con organismos multilaterales en su nombre o en nombre del Gobierno Nacional;

También puede comprar y vender oro;

Puede hacer adelantos transitorios de plata al Gobierno Nacional por un determinado porcentaje de la cantidad de dinero que circula en el país.

¿Qué cosas NO puede realizar el BCRA?

× No puede conceder préstamos al gobierno nacional, a los bancos, provincias y municipalidades. La única excepción son los adelantos transitorios que se utilizan para situaciones puntuales.

× Tampoco puede ser el garante de las deudas del gobierno nacional, de las provincias, municipalidades y otras instituciones públicas.

× Tampoco puede dar préstamos a personas físicas o jurídicas que no estén autorizadas para operar como entidades financieras.

× El BCRA no puede tener participación directa o indirectamente en cualquier empresa.