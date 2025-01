Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la nieta 139: quién es. 

La organización no gubernamental con prestigio mundial Abuelas de Plaza de Mayo comunicó que encontró a la nieta 139 y dieron a conocer detalles de su identidad en una conferencia esta tarde desde la sede ubicada en el barrio porteño de Constitución, Buenos Aires.

"Iniciamos el 2025 con la felicidad de otro encuentro. ¡Bienvenida nieta 139!" , celebró Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, al comienzo de la conferencia en la Ex Esma.

Por su parte, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, "Taty" Almeida, se preguntó: “¿Qué dirán ahora los amigos negacionistas de la vicepresidenta Victoria Villarruel al respecto de este suceso?. A ver sus amigos qué dicen. ¿Qué es mentira? Seguro que vamos por más. Ante tantas pálidas sabés lo bien que viene esto, en todo sentido”.

image.png

Y agregó que “ojo con seguir negando, porque están haciendo un papelón tremendo, no solo en la Argentina sino internacionalmente. Y que sepan que se van a seguir buscado y seguir apareciendo nietos”.

Ramón Inama, hermano de la nieta 139, tomó la palabra tras la conferencia de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo y dijo, entre lágrimas, que “es un momento muy difícil, pero lindo a la vez".

“Nosotros en La Plata buscamos a esta hermana, muchísimo. Y pensamos que habíamos agotado todas las instancias y que era un caso cerrado. Y sin embargo las Abuelas nos demuestran 139 veces que nunca es la última esperanza. Esto es un acto de justicia, una reparación, una certeza, nunca más va a ser incertidumbre. Hoy alguien más puede decir quién es porque lo sabe, porque es la verdad, porque Daniel y Noemí la desearon, la quisieron y es justo por ellos que hoy sea un día mejor", destacó.

Estela de Carlotto habló del cierre de la Secretaría de Derechos Humanos

Sobre el final de su discurso, Estela de Carlotto subrayó que desde Abuelas no hubiera "podido lograr nada solas" porque "esta es una lucha colectiva". En ese sentido, dijo que "la continuidad de las políticas de Estado es fundamental para terminar con delitos de lesa humanidad como lo son las apropiaciones de nuestras nietas y nietos, así como es central el papel de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, una de las herramientas construidas en estos 41 años de democracia ininterrumpida" y que el Gobierno de Javier Milei está desmantelando.

image.png

Hace dos semanas, de Carlotto, en diálogo con El Destape 1070, denunció que el gobierno busca "destruir todo aquello que no quieren que exista" y advirtió sobre la posibilidad de que el cierre de la ex ESMA sea una estrategia para "limpiarla y no la abran nunca más".

La Presidenta de Abuelas también manifestó su inquietud por la situación social y económica del país. "Están dejando en la calle a mucha gente", afirmó, y anticipó que "van a pasar cosas muy duras”.

En relación al gobierno de Milei, Carlotto lo calificó como "un gobierno legal pero que hace ilegalidades" y cuestionó su accionar. "Está para gobernar, no para ser tirano", sentenció.