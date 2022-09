Acribillaron de 5 balazos en la cabeza a un asesor político

image.png

Fue hallado por un vecino que estaba recorriendo la zona y se encontró con la lamentable situación, que lo llevó a alertar al sistema de emergencias 911. Al arribar, la Policía trabajó con perros rastreadores.

En la parte superior derecha del parabrisas delantero pudieron observar la marca de un orificio de salida producto de los balazos que perpetraron contra Monges.

Del resultado inicial de la autopsia, el fiscal penal González Miralpeix informó que la víctima tenía el rostro desfigurado y signos de violencia en sus prendas de vestir. En esta línea, dispuso el secreto de sumario en la causa por el homicidio.

También solicitó estudios complementarios de la autopsia para confirmar fehacientemente la data del fallecimiento y otros detalles. Uno de ellos, si fue asesinado en otro lugar y derivado al punto adonde fue encontrado.

Fuentes investigativas citadas por El Tribuno indicaron que tenía contacto con el actual intendente de la localidad de Vaqueros, Daniel Moreno.

Si bien el funcionario comunal aseguró que Monges no formaba parte de su gestión, manifestó que lo conocía y se mostró consternado por el hecho: "Más que un compañero de trabajo era un amigo, es muy triste y lamento mucho lo ocurrido".

Monges trabajó y estuvo junto a Mario Moreno, hermano del intendente de Vaqueros y ex diputado provincial. El ex funcionario de Salta fue pionero y director del programa Escuelas Municipales de Boxeo durante la gestión del ex intendente capitalino Miguel Isa.

La visita al temerario sicario

Oscar “Cabezón” Díaz, el temerario sicario que cobraba hasta 80 mil dólares por asesinar y poseía el sello rojo de Interpol, fue detenido el 25 de mayo en Bolivia. De ahí fue derivado al penal de Orán.

Estaba incomunicado aunque el 8 de junio fue visitado. Pero fuera del horario establecido por el penitenciaría. Era Monges, quien se hizo pasar por abogado y en representación del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia. Además, dijo ser enviado por un funcionario de esa cartera.

El caso abrió una serie de preguntas en torno a importantes instituciones como el Servicio Penitenciario de Salta por lo que el actual ministro de Seguridad Abel Cornejo dio lugar a un sumario interno para determinar responsabilidades de la visita de Monges al penal de Orán.

También comunicó lo ocurrido al procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, para que investigara lo sucedido por lo que permitió la intervención a la fiscalía II de Orán.

Señalado y acusado de haber cometido dos homicidios -entre ellos el del narco Marcelino Valdez Cari (un hombre implicado en el pago de una coima al ex juez federal de Orán Raúl Reinoso), “Cabezón” Díaz cobró fama de violento en Salta por ser la fuerza de choque de su suegro, Ricardo Raúl "El Coya" Rojas (37), condenado a nueve años de cárcel por narco.

Díaz era la pareja de la hija de Sandra del Milagro Romero, alias “Alma Rubia”, esposa del "Coya". Rojas lo tenía como su principal asesino a sueldo.

Gracias a sus servicios a la organización de su suegro, Díaz logró ganarse un pedido de captura y una circular roja de la Interpol por los delitos de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, asociación ilícita dedicada al contrabando de estupefacientes, agravado por la participación de dos o más personas organizadas, por la cantidad de estupefacientes y mercaderías".